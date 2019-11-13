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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье выявлено коровье бешенство

Текст: Александр Ярошенко

В одном из хозяйств села Кузьмичи в Ромненском районе Приамурья выявлено животное, заболевшее бешенством.

В Приамурье нашли бешенство у волка, напавшего на жителей села

- У одной из коров лабораторно подтверждено это опасное заболевание. Ветеринары говорят, что животное могло заразится от носителя вируса. Корову, например, мог укусить на выпасе инфицированный грызун, - рассказал "РГ" глава районной администрации Анатолий Опаленко.

Подсобное хозяйство, в котором выявлен вирус, взято на карантин. Тушу зараженного животного утилизировали надлежащим образом. Все остальные домашние животные в этом селе привиты против бешенства. Прививка дает гарантию, что они останутся здоровыми.

Справка "РГ"

Бешенство - особо опасное природно-очаговое заболевание вирусной природы. Его часто называют "забытым заболеванием" из-за того, что оно встречается крайне редко. Заразиться бешенством могут и люди.

Происшествия ЧП Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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