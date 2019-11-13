В Приамурье выявлено коровье бешенство

В одном из хозяйств села Кузьмичи в Ромненском районе Приамурья выявлено животное, заболевшее бешенством.

- У одной из коров лабораторно подтверждено это опасное заболевание. Ветеринары говорят, что животное могло заразится от носителя вируса. Корову, например, мог укусить на выпасе инфицированный грызун, - рассказал "РГ" глава районной администрации Анатолий Опаленко.

Подсобное хозяйство, в котором выявлен вирус, взято на карантин. Тушу зараженного животного утилизировали надлежащим образом. Все остальные домашние животные в этом селе привиты против бешенства. Прививка дает гарантию, что они останутся здоровыми.

Справка "РГ"



Бешенство - особо опасное природно-очаговое заболевание вирусной природы. Его часто называют "забытым заболеванием" из-за того, что оно встречается крайне редко. Заразиться бешенством могут и люди.