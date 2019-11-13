Во Владивостоке позеленела река Объяснения

Природоохранная прокуратура начала поиски причин того, почему позеленела речка Объяснения во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского надзорного ведомства.

Поводом для проверки стало опубликование видеокадров в Интернете. На них видно, что река стала ярко-изумрудного цвета. Правда, отмечается, что сейчас водоем уже приобрел обычную окраску.

Река Объяснения проходит мимо нескольких промышленных предприятий, расположенных во Владивостоке, в том числе мимо ТЭЦ, и впадает в бухту Золотой рог.