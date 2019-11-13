Запасы топлива на Колыме скоро закончатся

В Магаданской области подходят к концу запасы топлива. Как сообщил во вторник на всероссийском селекторном совещании губернатор региона Сергей Носов, они закончатся через несколько недель. Для того, чтобы отопительный сезон в области не сорвался, требуется около 1,8 миллиарда рублей.

- Мы на данный момент не имеем возможности мазут оплачивать. Нам по этому году не запланировано выделение из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей, - цитирует Носова ТАСС.

На топливо регион тратит заемные средства. Их компенсируют субсидии из федерального бюджета. К примеру, в декабре 2018 года правительство РФ выделило свыше 8,6 миллиарда дотационных рублей 12 регионам для сбалансированности их бюджетов, в том числе на компенсацию расходов ЖКХ, связанных с ростом цен на мазут и уголь.

К отопительному сезону на Колыме подготовились полностью. Однако у федералов возникли вопросы к обоснованности тарифного плана. Работавшая в регионе комиссия Минфина РФ подтвердила верность расчетов. Но выделят ли недостающие деньги, пока неясно.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что ознакомится с решением комиссии по этому делу.