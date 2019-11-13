В 2020 году в Башкортостане, наряду с еще 18 регионами страны, стартует пилотный проект по введению особой категории граждан - самозанятых. Суть закона в том, что таким гражданам надлежит платить налоги. В прошлом году идею уже "обкатали" в четырех субъектах России - Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Федеральный закон был реализован успешно, и многие главы регионов стали говорить о том, что вводить категорию "самозанятых" необходимо и на других территориях. Но чем отличается такой человек от предпринимателя, а также как изменится экономическое состояние региона после внедрения проекта, "Российской газете" на деловом завтраке рассказал один из кураторов направления малого и среднего предпринимательства (МСП) в Госдуме РФ, руководитель Экспертного совета по вопросам МСП и самозанятости депутат Рифат Шайхутдинов.

Рифат Габдулхакович, кто же такие самозанятые?



Рифат Шайхутдинов: Это люди, имеющие регулярный доход, но не работающие официально и не имеющие наемных работников. И, как правило, не зарегистрированные в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя и, соответственно, не платящие налогов. При этом их годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.

Сегодня таких граждан очень много. Кто-то оказывает услуги в сфере красоты (парикмахеры, мастера маникюра), кто-то сдает в аренду жилье или торгует изделиями ручной работы, занимается репетиторством, ремонтом, частным извозом, работает на фрилансе и так далее. Они-то и будут платить налог по-новому.

И сколько они должны отдать государству?



Рифат Шайхутдинов: Если человек оказывает услуги частным лицам (к примеру, те же парикмахеры или репетиторы), то сумма налога составляет четыре процента от дохода. Если же он работает с юридическими лицами, ставка повышается до шести процентов. Предусмотрен и единичный налоговый вычет, максимальная сумма которого - 10 000 рублей в год.

Стоит отметить, что самозанятым не нужно сдавать налоговую отчетность, они не обязаны использовать в работе онлайн-кассы, а пенсионные взносы платят добровольно. При этом процедура регистрации значительно облегчена: чтобы стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход (НПД), нужно скачать бесплатное мобильное приложение "Мой налог" и завести в нем свой аккаунт, что автоматически ставит пользователя на налоговый учет.

Главной причиной, по которой приняли решение ввести подобный налоговый режим, был мотив вывести из тени предпринимателей, которые ведут свою деятельность, но не оформляют ИП. Но если люди не захотят регистрироваться в качестве самозанятых, что им грозит?



Рифат Шайхутдинов: Пока не совсем разработан механизм контроля деятельности новой категории граждан, но очевидно, что он будет введен, потому как некоторые сферы их работы связаны со стандартизацией и здоровьем граждан (пекари, работники салонов красоты и другие). Но, думаю, найти таких граждан не проблема - большинство предлагает свои товары и услуги в интернете. К тому же давно идут разговоры о том, что Федеральная налоговая служба добивается разрешения просматривать информацию на банковских картах граждан. И в случае согласия кредитных организаций любые денежные поступления, если человек не сможет объяснить их происхождение, будут позиционироваться как незаконная предпринимательская деятельность.

Нужно понимать, что введение налога на самозанятость позволит клиентам таких предпринимателей чувствовать себя защищенными, потому как услугу они теперь получают на законных основаниях. И, соответственно, в случае чего, смогут защитить свои права.

Как уже было сказано, на протяжении 2019 года пилотный проект реализуется в четырех регионах России. Каковы предварительные итоги?



Рифат Шайхутдинов: С начала эксперимента по введению особого налогового режима прошло уже 10 месяцев, и за это время в четырех субъектах России зарегистрировались почти 220 тысяч самозанятых, что составляет 1,3 процента от взрослого населения этих регионов. Суммарный доход, полученный от реализации деятельности таких граждан, за данный период составил почти 23 миллиарда рублей. Просчитаем по минимальному проценту налоговые выплаты - вот уже 900 миллионов рублей. То есть экономическая выгода для государства от введения подобной реформы очевидна.

Судя по статданным, уже можно сказать, что есть плюсы. Думаю, многие граждане очень ждали появления подобного формата работы для своего комфорта и уверенности клиентов. Однако подводным камнем все еще остается опасность, что в категорию "самозанятых" начинают переводить наемный персонал. Некоторые предприниматели также стараются оформить своих сотрудников в таком качестве - это сокращает налоговые выплаты. К нам уже поступают жалобы от профсоюзов, потому что подобные сотрудники, работающие как самозанятые, лишаются определенных социальных гарантий: не имеют отпуска, обязательных выплат в пенсионный фонд. Все это вопросы, схему регулирования которых еще придется разработать.

Чтобы оценить реальную экономическую роль реформы, необходимо в будущем отследить количество тех, кто из категории "самозанятый" перешел в категорию "индивидуальный предприниматель". И если рост будет значительным, тогда можно будет говорить и об ее успешности. Мы оцениваем этот ресурс как инструмент для старта - он должен стать первым шагом для последующего роста бизнеса в микробизнес, малый, средний и крупный. Иначе это будет тупик.



Ключевой вопрос

Многих все же беспокоит новый закон. У людей возникают вопросы: можно ли быть самозанятым и в то же время быть официально трудоустроенным? Не повысится ли через год-два ставка? Необходимо ли подавать декларацию? Словом, частные предприниматели опасаются, что впоследствии нормы ужесточат.



Рифат Шайхутдинов: Это совершенно напрасные опасения. К примеру, человек может совмещать основную работу с дополнительной профессиональной деятельностью: работать в компании и платить 13 процентов НДФЛ и параллельно сдавать в аренду жилье, выплачивая четыре процента от дохода. Кроме того, в законе указано, что для тех, кто уже перешел на новый налоговый режим, ставка не изменится в течение 10 лет. При этом декларацию подавать не нужно.

Между тем

В соответствии с национальным проектом по поддержке МСП и индивидуальной предпринимательской активности, количество занятых в сфере МСП к концу 2024 году должно составлять более 25 миллиона человек, при этом число самозанятых - 2,4 миллиона человек. Если считать, что примерно 1,5 процента (в соответствии со статистикой за этот год) жителей зарегистрируются в качестве самозанятых, то тогда их количество суммарно на 2020 год составит 745 тысяч человек, при этом прибыль вырастет до 70 миллиардов рублей в год, а налоговые выплаты - до трех миллиардов рублей.

Справка "РГ"

Гражданин не является самозанятым, если он:

- добывает или реализует полезные ископаемые;

- перепродает товары, кроме вещей собственного производства, а также товары, которые требуют обязательной маркировки;

- оказывает услуги по доставке (кроме случаев наличия кассы и выдачи клиенту чека продавца);

- ведет предпринимательскую деятельность на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;

- является государственным и муниципальным служащим (кроме сдачи в аренду жилых помещений);

- применяет другие специальные налоговые режимы (кроме упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога и единого налога на вмененный доход).