В Чебоксарах на 40 процентов увеличилось число качественных дорог

В следующем году в Чебоксарах увеличится размер финансирования работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Так, если в 2019 году на ремонт и реконструкцию дорог выделено более 984 миллионов рублей, то в 2020 году сумма вырастет до 1,2 миллиардов рублей.

По словам директора городского управления ЖКХ и благоустройства Олега Белова, в план работ на следующий год вошли 22 объекта.

Среди них такие ожидаемые горожанами дороги, как Лапсарский проезд и улица Гражданская. Белов сообщил, что работа с группой инициативных граждан, предпринимателями и предприятиями, которые находятся в промзоне Лапсарского проезда, согласившимися принять участие в софинасировании ремонта, пока не закончена. В настоящее время готовится проектно-сметная документация. Завершить подготовку проекта и получить положительное заключение экспертизы рассчитывают в первом квартале 2020 года.

Уже в следующем месяце на экспертизу отправится проектно-сметная документация по ремонту улицы Гражданская. Стоимость проекта составляет 200 миллионов рублей. Помимо ремонта проезжей части реконструкция предусматривает замену существующего транспортного кольца на перекресток со светофором.

В перечень дорожных работ также попали четвертый этап реконструкции проспекта Яковлева, второй этап реконструкции Сугутского моста, строительство автодороги по улице 1-я Южная, капремонт путепровода и моста по проспекту Тракторостроителей. По 12 участкам городских дорог планируется замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Эти работы оцениваются в 256 миллионов рублей.

В следующем году также планируется объявить аукционы на ремонт проспекта Тракторостроителей, Эгерского бульвара и 44-й автодороги на общую сумму 215 миллионов рублей. Работы на этих объектах начнутся в 2021 году.

"Благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории города за 3 года видны существенные изменения. Доля дорог, соответствующих требованиям, в 2017 году была 30 процентов, а к концу 2019 года будет около 70 процентов.

Работы выполняются с применением современных технологий, обеспечивается контроль техническими специалистами и инициативной группой граждан. Наша задача в текущем году - качественно довести до конца ремонт дорог, запустить движение на проспекте Ивана Яковлева, завершить проектирование на будущий год, объявить конкурсные процедуры", - подчеркнул глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.