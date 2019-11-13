В Чебоксарах набирают обороты проекты, инициированные горожанами

Городские власти отмечают растущую активность населения столицы Чувашии в софинасировании проектов по благоустройству.

Так, опрос, проводимый ранее на портале "Открытый город", показал, что 82 процента проголосовавших поддерживают идею инициативного бюджетирования на территории Чебоксар.

В 2019 году в городе реализуется 27 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Из них 8 проектов на республиканском и 19 проектов на муниципальном уровне. Все они прошли конкурсный отбор. Общая сумма финансирования составила около 44 миллиона рублей. Из них около 8,5 миллионов рублей - средства населения и юридических лиц. Одним из положительных примеров является инициатива руководства школы №59 по устройству спортивной футбольной площадки. Общая стоимость проекта составила 5 миллионов рублей. Эту идею поддержали родители и предприниматели, вложив в проект в качестве софинансирования 1,2 миллиона рублей.

По словам начальника городского управления образования Дмитрия Захарова, сейчас площадка востребована жителями всего микрорайона, а практику теперь смогут успешно тиражировать и другие школы.

Еще один пример активности горожан - благоустройство территории, прилегающей к памятнику павшим воинам в поселке Сосновка. Здесь софинансирование в размере миллиона рублей внес один предприниматель.

Как отметил заместитель главы администрации Чебоксар по экономическому развитию и финансам Владимир Яковлев, обычно в рамках инициативного бюджетирования ремонтируются дороги и тротуары, устанавливаются малые архитектурные формы, заменяются оконные блоки в школах. Он сообщил, что до конца года осталось реализовать 3 проекта. Это ремонт дорог в поселке Чандрово, строительство системы видеонаблюдения в жилых домах и на придомовых территориях.

Городские власти рассматривают инициативное бюджетирование как форму непосредственного участия жителей Чебоксар в осуществлении местного самоуправления и расходовании определенной части бюджетных средств, подчеркивая ее востребованность у населения.

"В городе много проблем, которые мы не можем своевременно решить из-за ограниченности бюджетных средств. На сегодняшний день механизм инициативного бюджетирования достаточно эффективен. Мы рекомендуем горожанам обеспечивать софинансирование на уровне 15 процентов от стоимости проекта, тогда появится больше шансов на реализацию. В проектах развития общественной инфраструктуры в этом году высока активность социального блока. Есть наглядные примеры, где включаются родители, предприятия, успешно проходит защита проектов. На следующий год нужно продолжать эту работу, учесть опыт предыдущих лет при подготовке материалов. Финансирование из республиканского бюджета уже предусмотрено", - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.