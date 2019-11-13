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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Саратовской области на нацпроект "Культура" направили 262 миллиона

В Саратовской области в этом году на национальный проект «Культура» направили 262,4 миллиона рублей.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В Романовке, Красном Куте и селе Репном Балашовского района на эти средства провели ремонт домов культуры. Кроме того, для отдаленных населенных пунктов приобретут автоклубы. Один такой передвижной многофункциональный культурный центр уже работает в Турковском районе. Еще три автоклуба поступят в регион в декабре.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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В Саратовской области в этом году были открыты девять модельных библиотек. В зданиях этих библиотек провели капитальный ремонт, приобрели для них современное компьютерное и интерактивное оборудование, пополнили фонды новыми книгами.

По нацпроекту также до конца года должна завершиться модернизация девяти кинозалов, в которых также проводится ремонт, приобретается современное оборудование. А в Аркадаке, Балашове, Красноармейске, Ртищево, Пугачеве и Хвалынске открылись виртуальные концертные залы, которые позволяют зрителям увидеть и услышать в хорошем качестве выступления исполнителей на концертных площадках в других городах.

В число участников федерального проекта "Цифровая культура" вошел литературный музей Константина Федина в Саратове. По этому проекту в музее будет разработан мультимедиа-гид по экспозиции "Дом русской литературы XX века". Виртуальный экскурсовод расскажет о более чем 40 интересных экспонатах из фондов музея.

Кроме того, в декабре планируется заключить контракт для проведения капитального ремонта театра кукол "Теремок". Для выполнения этих работ из федерального бюджета поступило 60 миллионов рублей.

На средства нацпроекта проходят закупки музыкальных инструментов для детских школ искусств Саратова и учреждений дополнительного образования в муниципальных районах области.

Как отметили в региональном министерстве культуры, участие в нацпроекте позволило существенно обновить материально-техническую базу многих учреждений культуры Саратовской области.

Культура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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