Житель Башкирии заставил своего 9-летнего сына бить журналиста

Видео конфликта бизнесмена и журналиста, размещенное в социальной сети, стало поводом для прокурорской проверки. Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, на кадрах запечатлен момент, как бизнесмен из Нефтекамска призывает своего девятилетнего сына бить взрослого человека.

Бизнесмен говорит ребенку: "Давай, бей его! Пни! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!". Мальчик выполняет то, что от него потребовали, а когда снимавший это видео мужчина пытается оттолкнуть мальчика, отец накидывается на оператора "Ты что трогаешь моего ребенка!"

Теперь разбираться в ситуации будут прокуроры, которые также оценят действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет своевременного выявления лиц, возможно оказывающих отрицательное влияние на детей. Далее надзорный орган решит, стоит ли применять какие-либо меры прокурорского реагирования.

Кстати, сам бизнесмен заявил журналистам "Башкирского спутникового телевидения", что видео, выложенное в социальной сети - обрезано, и сожалел, что поддался на провокацию и вмешал в это дело ребенка.