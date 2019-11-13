Прокуратура Коченевского района Новосибирской области защитила права работников птицефабрики - им больше не будут выдавать зарплату продукцией предприятия. За нарушение Трудового кодекса птицефабрику наказали штрафом.

Коллективный договор с работниками подразумевает оплату "натурой", однако Трудовой кодекс содержит ограничение: такая форма расчета не может превышать 20 процентов от суммы заработанного. Тем временем 27 человек на Коченевской птицефабрике получали натурпродуктом половину зарплаты и даже больше. Прокуратура потребовала устранить нарушение, в СМИ поднялся шум: "Возврат в 90-е!" А вот работники, права которых защитили, теперь грустят и просят вернуть возможность получать за свой труд еду - во всяком случае, об этом заявило руководство предприятия.

Возможно, проблема и яйца-то выеденного не стоит? В прокуратуре признают: на предприятии работает более семисот человек, то есть продукцию вместо денег сверх законной доли получали менее трех процентов работников.

- Это мелкое нарушение, штраф составил 47 тысяч рублей. Если бы речь шла о вопиющем факте, таким наказанием работодатель не отделался бы, - заверил "РГ" районный прокурор Роман Кузнецов. - Почему-то, когда мы обнаруживаем у предприятий миллионные задолженности по зарплатам, это не вызывает такого резонанса. На Коченевской птицефабрике в прошлые годы случались задержки части выплат на неделю-две, но к тому моменту, когда прокуратура вносила предписание, долги уже были погашены.

Между тем "утка" о выдаче зарплаты курицами разнеслась по просторам социальных сетей и продолжает набирать сотни гневных комментариев. Кое-кто даже советует надзорным органам закрыть птицефабрику, которая, надо сказать, стабильно работает и платит неплохие по сельским меркам деньги. Например, рабочему по отлову птицы здесь предлагают зарплату в 20 тысяч рублей в месяц. В обязанности входит собственно поимка курицы и погрузка ее в машину, обещают питание и душ. А слесарь по ремонту оборудования может получить и 25-30 тысяч.

- Только по собственному заявлению работника мы могли частично авансировать его продукцией, но вовсе не "курями", а готовым, переработанным мясом бройлера, колбасными изделиями, замороженными и охлажденными полуфабрикатами, деликатесами, - поясняет директор предприятия Александр Богатырь. - Такие заявления люди пишут по личным обстоятельствам: кому-то на свадьбу нужно, кто-то родственников обеспечивает. Не исключаю, что могут продавать соседям. По закону действительно доля выданного продукцией заработка не должна превышать 20 процентов, но этот момент очень сложно администрируется, у большинства сотрудников сдельная заработная плата - в начале месяца сложно предугадать, сколько он заработает, а значит, и просчитать долю невозможно.

Чтобы прекратить все споры, после предписания прокуратуры на предприятии вовсе запретили "бартер".

Кстати, такой способ оплаты существовал здесь чуть ли не с самого основания производства в 1960-х годах: тогда выдавали часть зарплаты яйцом. Как утверждает Александр Богатырь, теперь люди жалуются - ведь они вынуждены покупать ту же колбасу в магазине, где она дороже. Зато права их защищены.

Компетентно

Хуже стало всем

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

- Данный случай представляется примечательным. Основная функция системы прокуратуры состоит в надзоре за исполнением законов. Заметим, что "надзор" - понятие, напрямую не связанное с наказанием.

Если районная прокуратура работает хорошо, если эффективны профилактические меры, то на ее территории не останется места для нарушений законов. Иначе говоря, чем меньше случилось нарушений, тем выше должна бы быть оценка деятельности территориальных органов любого надзора.

К сожалению, контролирующие органы, и не только прокурорские, зачастую руководствуются иной логикой: не нашел проверяющий нарушений, значит, плохо искал. При таком понимании в результате каждой проверки обязательно должны быть найдены какие-нибудь нарушения. Мне, адвокату, участвующему в проверках со стороны проверяемых, не раз приходилось слышать от контролеров: "Я не могу уйти, не выявив хоть одного нарушения! Меня станут подозревать в коррупции!" Бывает, в угоду такой практике придумываются вовсе несуществующие нарушения.

И еще. Почему птицефабрике сразу назначен штраф? Так принято! После каждой проверки бюджет обязательно должен быть пополнен за счет проверяемого. Хотя в законодательстве об административных правонарушениях всегда есть место такой санкции, как "предупреждение".

Более того, ст. 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях позволяет при малозначительности административного правонарушения освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться "устным замечанием".

По примененной прокурором к птицефабрике ч. 1 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях на первом месте среди санкций стоит "предупреждение"! Более того, оно согласно части 2 ст. 3.4 КоАП РФ и должно назначаться если правонарушение совершено впервые. А уж если ни устное замечание, ни предупреждение не помогло, тогда, конечно, штраф.

При назначении штрафа юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юрлица, смягчающие и отягчающие обстоятельства. К смягчающим относится согласие работников на получение зарплаты курами.

Максимальная санкция по рассматриваемому "куриному" правонарушению - 50 тыс. руб. Такой штраф назначается "особо опасным" - неисправимым нарушителям закона. Иначе говоря, прокурор, назначив штраф в размере 46 тыс. руб., практически рубанул по максимуму. По максимуму наказание применено за единичное нарушение, да и произошедшее не по инициативе администрации, а по письменному заявлению самих якобы пострадавших от собственной администрации работников.

Если взять статистику назначения наказаний, то окажется, что в большинстве случаев наказание назначается юридическим лицам в максимальном размере. В настоящее время грядет полная ревизия законодательства об административных правонарушениях. Можно надеяться, что личное усмотрение правоприменителей при назначении наказаний будет резко сужено.

В случае с птицефабрикой, полагаю, имеет место и более серьезная юридическая ошибка. Правонарушения в форме выплаты заработной платы работникам в натуральной форме в описанном случае просто нет. Есть неправильное оформление сложившихся между работодателем и работником правоотношений. А неправильное оформление не образует состав правонарушения.

Посмотрим. Заработная плата по общему правилу выплачивается в соответствии с коллективным договором или индивидуальным трудовым договором. В этих документах может быть зафиксирована обязанность (!) работника получать из месяца в месяц заработную плату в натуральной форме. И тут Трудовой кодекс РФ действительно устанавливает ограничение - 20% от величины начисленной зарплаты. Ограничение установлено по итогам девяностых во избежание злоупотреблений "сильной стороной" - работодателем. Полагаю, сегодня эта норма устарела и вводит неоправданные ограничения волеизъявления работника. Если работнику хочется больше "натуры", с какой стати его волю нужно ограничивать законом? Заметим, что подобного ограничения нет в профильной Конвенции Международной организации труда N 95.

Изменяли ли на птицефабрике трудовые договоры? Предусматривали ли в измененных договорах выплату курами на будущее время? Нет. И при чем тут тогда статья 131 ТК РФ о заработной плате? Ни при чем!

Ключевой момент для правильной квалификации имевших место между фабрикой и работниками отношений состоит в определении, кто инициировал "куриную историю". Инициатива-то выдачи кур от кого исходила? От работников! Но тогда имела место не "выплата зарплаты курами", а разовая продажа кур работникам в зачет причитающейся им зарплаты.