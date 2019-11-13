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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бюст у счастливой воды

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 256(8014)
В Барнауле открыли памятник знаменитому байдарочнику, двукратному чемпиону мира, чемпиону Европы и СССР Константину Костенко. В минувшее воскресенье основателю алтайской школы гребли исполнилось бы восемьдесят лет.
Бюст Константина Костенко установили на берегу гребного канала. Фото: Евгений Налимов Бюст Константина Костенко установили на берегу гребного канала. Фото: Евгений Налимов
Бюст Константина Костенко установили на берегу гребного канала. Фото: Евгений Налимов
Фото: Пресс-служба ЦВО МО РФ
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Памятник установлен на гребном канале, где в 2021 году впервые пройдет один из этапов Кубка мира. Плиты из гранита и яшмы с памятными надписями изготовили мастера Колыванского камнерезного завода. Автором бюста стал алтайский скульптор по металлу Эдуард Добровольский. Строительство мемориала профинансировал барнаульский завод АТИ.

- Именно Костенко в 1973 году выступил инициатором строительства гребного канала. Во время строительства железнодорожной ветки через Обь нужно было сделать насыпь. И Константин Петрович предложил намывать ее при помощи земснаряда. С одной стороны, такая насыпь сэкономила строителям девяносто миллионов рублей, а с другой - появился гребной канал, уникальный по ряду технических характеристик. Сейчас достраивается спортивная база, которая позволит проводить здесь крупнейшие российские и международные старты, - сообщил гендиректор АТИ, председатель попечительского совета фонда "Защитники Отечества" Артем Шамков.

На открытии памятника присутствовали заслуженный тренер СССР и России Василий Каверин, олимпийский чемпион 1972 года и двукратный чемпиона мира Валерий Диденко, выступавший вместе с Костенко, а также олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира Максим Опалев. В 2008 году Опалев последний сбор перед Олимпиадой в Пекине, где он завоевал золотую медаль на 500-метровой дистанции, проводил на этом канале. С тех пор он называет барнаульскую воду "счастливой".

- Вам повезло заниматься любимым видом спорта там, где люди заботятся о его развитии. Здесь прекрасный гребной канал с необходимой инфраструктурой, спортзалы с тренажерами как общего назначения, так и специализированными, имитирующими нагрузки при гребле. В моем детстве в спортшколе была только одна штанга на пятнадцать человек. А у вас работают отличные тренеры, приехавшие из разных уголков страны и даже зарубежья. Есть все, чтобы расти. Многих из вас надеюсь встретить на соревнованиях самого высокого уровня, - пожелал юным спортсменам Максим Опалев на встрече в СШОР имени К. П. Костенко.

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