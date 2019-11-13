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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Огонь горит вновь!

В Новосибирске завершили реставрацию Монумента Славы
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 256(8014)
Несколько тысяч новосибирцев пришли на торжественную церемонию зажжения Вечного огня на монументе Славы. На время реконструкции его пришлось погасить, однако теперь он был вновь зажжен от лампады, которую в свою очередь зажгли от факела, горящего на могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены.
Зажжение Вечного огня на Монументе Славы дало старт мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Татьяна Кравченко Зажжение Вечного огня на Монументе Славы дало старт мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Татьяна Кравченко
Зажжение Вечного огня на Монументе Славы дало старт мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Татьяна Кравченко
Фото: РИА Новости
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В церемонии передачи этого символа памяти в Москве принял участие народный артист СССР Василий Лановой, а в сибирскую столицы частицу огня доставили на самолете в особой капсуле. К монументу ее привезли на бронетранспортере от НАПО им. Чкалова - именно так огонь впервые доставили сюда при открытии памятника. На чкаловском заводе в годы Великой Отечественной войны был выпущен каждый третий истребитель Як, и в 1967 году пламя было зажжено там, от металлургической печи.

Зажжением Вечного огня у новосибирского монумента 7 ноября дан символический старт культурным и памятным мероприятиям, которые будут приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Мы выбрали эту дату неслучайно, совместно с ветеранами, потому что в 1941 году 7 ноября по Красной площади прошли полки, шедшие на фронт, - подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Среди участников парада были и части воинов-сибиряков. Так, в нем принимал участие Леонид Пономаренко - тогда старшина стрелковой роты, а позже Герой Советского Союза, участник битв под Москвой, Сталинградом, снятия блокады Ленинграда.

На фронт ушло 634 тысячи жителя региона, и более 200 тысяч не вернулось с полей сражений. В память о воинах-сибиряках был открыт монумент Славы, куда приходят поклониться героям нынешние поколения, а сквер вокруг памятника для жителей левобережья стал одним из любимых мест для прогулок.

- Мы живем здесь с детства и видим, как преобразились эти места, - отмечает участница народной дружины "Ленинка" Наталья Шеметова. - Мои одноклассники были в числе тех ребят, кто стоял у Вечного огня в составе самого первого поста N 1. Мы тогда страшно им завидовали. И сейчас обновленный мемориал выглядит еще более торжественно. В сквере появилось новое освещение, оборудование стало более сложным, технически совершенным. Плюс новенькая плитка, газоны - летом будет особенно красиво.

По словам еще одной дружинницы Анастасии Моржовой, реставраторы серьезно поработали над пилонами, на которых нанесены фамилии 30 266 новосибирцев, павших в боях Великой Отечественной войны. За прошедшие десятилетия многие горожане постарались выделить память о своих предках - так под фамилиями и на самих буквах появлялась краска. "Люди делали это, конечно, не из хулиганских побуждений, но все же так поступать с монументом нельзя, правильно, что эти подчеркивания убрали", - уверена Анастасия Моржова.

Прямая речь

Петр Горьковский, ветеран Великой Отечественной войны:

- Хотел бы поблагодарить то первое послевоенное поколение, тех, кто в трудных условиях создал этот величественный памятник. Он символизирует самое активное участие новосибирцев в сражении с фашизмом. Каждая семья потеряла кого-то на фронте, более восьмидесяти тысяч сибиряков до сих пор числятся пропавшими без вести. Приходя сюда, мы отдаем им долг вечной памяти и признательности за то, что они совершили.

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