В Новосибирске завершили реставрацию Монумента Славы

Несколько тысяч новосибирцев пришли на торжественную церемонию зажжения Вечного огня на монументе Славы. На время реконструкции его пришлось погасить, однако теперь он был вновь зажжен от лампады, которую в свою очередь зажгли от факела, горящего на могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены.

В церемонии передачи этого символа памяти в Москве принял участие народный артист СССР Василий Лановой, а в сибирскую столицы частицу огня доставили на самолете в особой капсуле. К монументу ее привезли на бронетранспортере от НАПО им. Чкалова - именно так огонь впервые доставили сюда при открытии памятника. На чкаловском заводе в годы Великой Отечественной войны был выпущен каждый третий истребитель Як, и в 1967 году пламя было зажжено там, от металлургической печи.

Зажжением Вечного огня у новосибирского монумента 7 ноября дан символический старт культурным и памятным мероприятиям, которые будут приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Мы выбрали эту дату неслучайно, совместно с ветеранами, потому что в 1941 году 7 ноября по Красной площади прошли полки, шедшие на фронт, - подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Среди участников парада были и части воинов-сибиряков. Так, в нем принимал участие Леонид Пономаренко - тогда старшина стрелковой роты, а позже Герой Советского Союза, участник битв под Москвой, Сталинградом, снятия блокады Ленинграда.

На фронт ушло 634 тысячи жителя региона, и более 200 тысяч не вернулось с полей сражений. В память о воинах-сибиряках был открыт монумент Славы, куда приходят поклониться героям нынешние поколения, а сквер вокруг памятника для жителей левобережья стал одним из любимых мест для прогулок.

- Мы живем здесь с детства и видим, как преобразились эти места, - отмечает участница народной дружины "Ленинка" Наталья Шеметова. - Мои одноклассники были в числе тех ребят, кто стоял у Вечного огня в составе самого первого поста N 1. Мы тогда страшно им завидовали. И сейчас обновленный мемориал выглядит еще более торжественно. В сквере появилось новое освещение, оборудование стало более сложным, технически совершенным. Плюс новенькая плитка, газоны - летом будет особенно красиво.

По словам еще одной дружинницы Анастасии Моржовой, реставраторы серьезно поработали над пилонами, на которых нанесены фамилии 30 266 новосибирцев, павших в боях Великой Отечественной войны. За прошедшие десятилетия многие горожане постарались выделить память о своих предках - так под фамилиями и на самих буквах появлялась краска. "Люди делали это, конечно, не из хулиганских побуждений, но все же так поступать с монументом нельзя, правильно, что эти подчеркивания убрали", - уверена Анастасия Моржова.

Прямая речь

Петр Горьковский, ветеран Великой Отечественной войны:

- Хотел бы поблагодарить то первое послевоенное поколение, тех, кто в трудных условиях создал этот величественный памятник. Он символизирует самое активное участие новосибирцев в сражении с фашизмом. Каждая семья потеряла кого-то на фронте, более восьмидесяти тысяч сибиряков до сих пор числятся пропавшими без вести. Приходя сюда, мы отдаем им долг вечной памяти и признательности за то, что они совершили.