В Сочи наградят лучших представителей туристической отрасли города

19 ноября, накануне Дня города, в Зимнем театре Сочи состоится торжественная церемония награждения лауреатов городской премии в области гостеприимства "Золотой Прометей - 2019". Информационным спонсором мероприятия, которое пройдет во второй раз, стала "Российская газета".

- "Золотой Прометей" учрежден администрацией Сочи, Городским Собранием, Общественной палатой и Сочинским отделением Союза журналистов Кубани, - рассказал "РГ" секретарь сочинской первичной журналистской организации Дмитрий Михеев. - Экспертную группу возглавил мэр Алексей Копайгородский. По итогам мониторинга средств массовой информации и блогосферы эксперты выбрали претендентов на победу в 16 номинациях. Среди них - "Прорыв года", "Бренд года", "Лучший объект турпоказа", "Лучший экологический проект", "Лучший санаторий", "Лучший семейный отель", "Лучший бизнес-отель".

В ходе церемонии также планируется вручить директорам 13 лучших пляжей Сочи престижную международную награду "Голубой флаг".

Кроме того, учрежден специальный приз от главы Сочи. Одна из главных интриг - кто станет победителем в номинации "Человек года". Известно лишь, что среди номинантов на эту награду - восьмилетний Артем Лебедев, чемпион мира по шахматам в своей возрастной категории, воспитанник местной спортивной школы N 11.

Ведущими вечера станут журналист телекомпании "НТВ" Вадим Такменев и ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Ирина Муромцева. Перед гостями выступят певица Марина Хлебникова, группы "Стрелки", "Тестостерон" и другие.Девиз премии нынешнего года - "Сочи - четыре сезона". Кстати, впервые в истории будет выбран народный слоган курорта.

Несмотря на свою довольно короткую историю, "Золотой Прометей" уже стал своеобразным знаком качества, настоящим туристическим Оскаром, который получают лучшие из лучших в этой сфере. Победителями уже становились генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина, популярный певец Григорий Лепс и другие известные люди, которые родились в Сочи.

В первом голосовании премии "Золотой Прометей" приняли участие примерно 100 тысяч человек. На сей раз организаторы ожидают более активного участия горожан. Причем победитель не может номинироваться повторно.

- Уже много лет Сочи занимает лидирующие позиции в самых разных туристических рейтингах, - говорит мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Именно поэтому для круглогодичного курорта так важно развивать и совершенствовать индустрию гостеприимства. Поэтому лучшие представители отрасли - те, кто формирует положительный имидж города, способствуя тому, чтобы туристы возвращались сюда снова и снова, - должны быть отмечены почетными знаками. Именно для этого и создана ежегодная городская премия.

Тем временем

До начала церемонии каждый может проголосовать за своих любимчиков на официальном сайте prometeysochi.ru. Народное голосование открыто с октября.

Кстати

Прометей - символ Сочи. Статуэтка - точная копия Прометея, который стоит на Орлиных скалах. Герой подарил людям тепло, как и компании-участники, несущие тепло гостеприимства.