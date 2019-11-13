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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Текст: Екатерина Призова

Управление ФСБ России прикрыло крупный канал поставки наркотиков через даркнет - анонимный сегмент интернета.

В результате спецоперации были изъяты запрещенные вещества на сумму 650 миллионов рублей из крупного онлайн-магазины, который рассылал заказы по территории от Петербурга до Томска.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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"В Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областях из незаконного оборота изъято 440 килограмм наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)", - цитирует РИА Новости сообщение силового ведомства.

С поличным взяты семь курьеров (организаторов "бизнеса" разыскивают). Двое фигурантов, по данным ФСБ, отвечали за особо крупные партии - развозили до 300 килограммов наркотиков из Москвы и Петербурга в регионы. Остальные партиями до 50 килограммов оперировали уже внутри регионов поставки.

Возбуждены уголовные дела о попытке незаконного сбыта наркотиков. Все известные члены преступной схемы помещены в СИЗО.

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