Жительница Екатеринбурга нелегально пристроила к однушке еще 3 комнаты

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Необычным и противозаконным способом решила жилищную проблема жительница Екатеринбурга: в десятиэтажке на Самолетной она построила перегородку на 11 техническом этаже и обустроила там себе еще три комнаты и санузел. Незаконно возведенную стену из пеноблоков демонтировали судебные приставы.

С требованием привести общедомовое имущество в прежнее состояние обратились в суд члены товарищества собственников жилья. К этому моменту женщина успела полностью обустроиться на дополнительных квадратных метрах: провела проводку и проложила трубы, установила сантехнику и батареи, поставила мебель и постелила ковры.

Инстанция иск горожан удовлетворила, и нарушительницу обязали снести конструкцию и убрать с технического этажа домашний скарб. А также вернуть оконные проемы в их первоначальное состояние - то есть восстановить фасад.

Исполнять решение суда обладательница незаконной многокомнатной квартиры не спешила, было возбуждено исполнительное производство.

Судебные приставы-исполнители были вынуждены в принудительном порядке демонтировать перегородку, после чего женщине ничего не оставалось, как перенести вещи в свою законную однокомнатную квартиру.