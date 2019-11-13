СМИ: Штрафы за хулиганство увеличат в пять раз

Очень дорого может в ближайшее время обойтись гражданину желание устроить туалет там, где ему удобно или погулять с собакой без ошейника.

"Ведомости" сообщили о новой редакции двух глав из Кодекса об административных правонарушениях. Судя по новой редакции, за административные нарушения, "посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах", штрафы вырастут в разы.

Изменения обсуждали на заседании профильной подгруппы, ответственной за подготовку новой редакции КоАПа в Аналитическом центре правительства. Речь идет об "отправлении естественных потребностей в общественном месте". Такое нарушение будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Столько же будет "стоить" и выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника.