Законопроект Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2020 год в сумме 119 300 030,82 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 114 221 497,86 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 118 136 704,63 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2020 год в сумме 120 542 157,30 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 114 121 497,86 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 290 441,12 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 118 036 704,63 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 801 625,68 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2020 год в сумме 1 242 126,48 тыс. рублей;

4) профицит краевого бюджета на 2021 год в сумме 100 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 100 000,00 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

1. Утвердить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, определяемые в соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, поступающего с соответствующих территорий Ставропольского края и подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в краевой бюджет, на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов краевого бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита краевого бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, органа государственного финансового контроля Ставропольского края, образуемого законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных бюджетов - органов исполнительной власти Ставропольского края согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета - органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение доходов краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение доходов краевого бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Учесть в составе доходов краевого бюджета межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, на 2020 год в сумме 51 529 317,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 43 273 146,20 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 42 606 948,53 тыс. рублей.

Статья 6. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 19 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 707 596,51 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 710 515,96 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 713 353,51 тыс. рублей.

6. Приоритетными расходами краевого бюджета являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

2) социальное обеспечение населения;

3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;

4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;

5) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для государственных учреждений Ставропольского края в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта;

6) предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации, местным бюджетам (за исключением субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края);

7) обслуживание и погашение государственного долга Ставропольского края;

8) субсидии государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на выполнение государственного задания;

9) уплату налогов, сборов и иных платежей.

7. Главным распорядителям средств краевого бюджета обеспечить направление средств краевого бюджета на финансовое обеспечение расходов, указанных в части 6 настоящей статьи, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае на 2020 год в сумме 277860,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 289764,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 303358,00 тыс. рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края на 2020 год в сумме 10385629,64 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10927862,37 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12119384,81 тыс. рублей, в том числе на:

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 2020 год в сумме 10384671,40 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10926904,13 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12118426,57 тыс. рублей;

2) осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2020 год в сумме 958,24 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 958,24 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 958,24 тыс. рублей.

11. Утвердить объем резервного фонда Ставропольского края на 2020 год в сумме 200000,00 тыс. рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2020 год в сумме 12 608 516,62 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 821 102,12 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9621161,25 тыс. рублей.

13. Утвердить размер платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям на 2020 год в сумме 33304,25 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 33304,25 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 33304,25 тыс. рублей.

14. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, выплатой социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", в 2020 году в объеме 50000,00 тыс. рублей, в 2021 году в объеме 50000,00 тыс. рублей и в 2022 году в объеме 50000,00 тыс. рублей предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 7. Особенности исполнения краевого бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 21023,35 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 21833,81 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 22706,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

2) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 10381,75 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 10381,75 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 10381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению Губернатора Ставропольского края;

3) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 150000,00 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 150000,00 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 150000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского края;

4) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 3600,00 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 3600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;

5) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 50000,00 тыс. рублей, на 2021 год в объеме 15000,00 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 15000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по решению Губернатора Ставропольского края.

2. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств краевого бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, а также бюджетных ассигнований на софинансирование с федеральным бюджетом в размерах, превышающих долю софинансирования с федеральным бюджетом, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

3. Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, организация и проведение которой осуществляются автономным учреждением Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства", подлежат в 2020 году зачислению в краевой бюджет.

4. Использование экономии бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края, на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта и реставрации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, сложившейся по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается (за исключением экономии бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края).

5. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Ставропольского края о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утверждаемого распоряжением Правительства Российской Федерации, осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

6. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых в установленном порядке главными распорядителями средств краевого бюджета и государственными казенными учреждениями Ставропольского края и не исполненных по состоянию на 1 января 2020 года, осуществляется в 2020 году в первоочередном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.

7. Правительству Ставропольского края направить в 2020 году в установленном порядке средства краевого бюджета на предоставление:

1) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" в 2020 году в сумме 53320,25 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 76077,63 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 80945,61 тыс. рублей;

2) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" в 2020 году в сумме 53541,30 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 53144,70 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 23276,80 тыс. рублей;

3) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2020 году в сумме 100000,00 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 44074,53 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 419638,08 тыс. рублей;

4) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в 2020 году в сумме 124451,25 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 118686,71 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 118686,71 тыс. рублей;

5) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд развития промышленности Ставропольского края" в 2020 году в сумме 6500,00 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 6 500,00 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 6500,00 тыс. рублей;

6) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в 2020 году в сумме 414774,58 тыс. рублей;

7) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2020 году в сумме 16480,30 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 27185,05 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 476519,39 тыс. рублей;

8) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 2020 году в сумме 24720,00 тыс. рублей;

9) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Ставропольском крае" в 2020 году в сумме 157750,00 тыс. рублей;

10) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в 2020 году в сумме 55000,00 тыс. рублей;

11) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Управление капитального строительства Ставропольского края" в 2020 году в сумме 3546,00 тыс. рублей.

8. Установить, что субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края, предоставляемые некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" и взноса Ставропольского края в уставной фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Управление капитального строительства Ставропольского края", подлежат перечислению на счет, открытый министерству финансов Ставропольского края в Центральном банке Российской Федерации, с отражением операций на лицевых счетах, открытых указанным юридическим лицам в министерстве финансов Ставропольского края.

Операции по списанию средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляются в пределах сумм, необходимых для оплаты обязательств по расходам некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" и государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Управление капитального строительства Ставропольского края", источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка предоставления таких средств, установленных нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, после представления документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, в порядке, установленном министерством финансов Ставропольского края.

9. Установить, что Правительство Ставропольского края в установленном порядке вправе предоставлять субсидии государственным унитарным предприятиям Ставропольского края в целях финансового обеспечения осуществления (возмещения) затрат или капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края в связи с проведением аварийно-восстановительных работ и (или) иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края.

10. Установить, что средства краевого бюджета, предусмотренные министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расходов "Средства на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений" в сумме 333238,51 тыс. рублей, направляются на повышение оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" для сохранения достигнутых соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

11. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными автономными учреждениями Ставропольского края установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в краевой бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), до 1 марта 2020 года.

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), подлежат перечислению государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными автономными учреждениями Ставропольского края в доход краевого бюджета в срок до 15 марта 2020 года в случае отсутствия подтвержденной потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа), осуществляющего функции и полномочия учредителя, принятого в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

12. Остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты (далее - остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года), направляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, местным бюджетам на те же цели при наличии потребности в указанных средствах после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

13. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам краевого бюджета, финансовое обеспечение которых в соответствии с настоящим Законом осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Ставропольского края, доводятся до главных распорядителей средств краевого бюджета при условии издания соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Ставропольского края.

Статья 8. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и главным распорядителям средств краевого бюджета на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, выделяемых:

1) при формировании прогноза расходов местных бюджетов на 2020 год в сумме 2516003,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2879346,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3173171,00 тыс. рублей;

2) в процессе исполнения местных бюджетов на 2020 год в сумме 225457,51 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 225457,77 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 225457,86 тыс. рублей.

3. Предоставление и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в процессе исполнения местных бюджетов осуществляется в случаях:

компенсации потерь доходов местных бюджетов, возможных в связи с незапланированным снижением в течение финансового года объема доходов местных бюджетов;

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ставропольского края, возникших в связи с принятием в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края объектов социально-культурного назначения, расширением сети муниципальных учреждений социально-культурного назначения, проведением досрочных выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, не учтенных при формировании прогноза расходов местных бюджетов, а также на основании отдельных поручений Губернатора Ставропольского края и (или) поручений Правительства Ставропольского края.

4. Утвердить перечень субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по решению вопросов местного значения, по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и главным распорядителям средств краевого бюджета на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых:

1) поселениям на 2020 год согласно приложению 26 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону;

2) муниципальным районам (городским округам) на 2020 год согласно приложению 28 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

6. Распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется с учетом замены дотаций (части дотаций) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты.

7. Установить:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений Ставропольского края по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений, сельских поселений Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя городского поселения, сельского поселения Ставропольского края на 2020 год - 3,5 рубля, на 2021 год - 3,5 рубля и на 2022 год - 3,5 рубля;

2) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края на 2020 год - 1,395, на 2021 год - 1,297 и на 2022 год - 1,294.

8. Утвердить распределение дотаций, выделяемых местным бюджетам:

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов при формировании прогноза расходов местных бюджетов на 2020 год согласно приложению 30 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону;

2) на частичную компенсацию снижения доходов бюджетов преобразованных городских округов Ставропольского края на 2020 год согласно приложению 32 к настоящему Закону.

9. Утвердить распределение субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по решению вопросов местного значения на 2020 год согласно приложению 33 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 34 к настоящему Закону.

10. Утвердить распределение субвенций, выделяемых местным бюджетам на 2020 год согласно приложению 35 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 36 к настоящему Закону.

11. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам на 2020 год согласно приложению 37 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 38 к настоящему Закону.

12. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых в форме дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 26 - 34, 37 и 38 к настоящему Закону), утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.

13. Установить, что в 2020 году главные распорядители средств краевого бюджета передают Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, по следующим межбюджетным трансфертам:

1) субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах;

2) субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования Ставропольского края;

3) субсидии на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края;

4) субсидии на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края;

5) субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию);

6) субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию);

7) субсидии на обеспечение ввода объектов в эксплуатацию в целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях;

8) субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ставропольского края;

9) субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования Ставропольского края;

10) субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края.

14. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Ставропольского края, в 2020 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 9. Предоставление субвенций федеральному бюджету

1. Утвердить в расходах краевого бюджета субвенцию, выделяемую федеральному бюджету на выполнение части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае", в 2020 году в сумме 821,04 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1500,00 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 1500,00 тыс. рублей.

2. Предоставление средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий, заключаемого между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Ставропольского края.

Статья 10. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ставропольского края и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения Ставропольского края

Установить в 2020 году:

1) ежемесячный размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью, в сумме 6339,00 рубля;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, в сумме 4463,00 рубля за каждого ребенка;

3) размер денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, с учетом следующих возрастных категорий:

а) до 3 лет - 7129,00 рубля;

б) от 3 до 7 лет - 7814,00 рубля;

в) от 7 до 18 лет - 8981,00 рубля;

4) размер пособия на ребенка в сумме 407,00 рубля;

5) размер индексации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности", - 1,038;

6) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки ветеранов", - 1,038;

7) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края, установленной Законом Ставропольского края "О ветеранах труда Ставропольского края", - 1,038;

8) размер индексации ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий", - 1,038;

9) размер индексации ежегодного социального пособия на проезд студентам, ежемесячной доплаты к пенсии военнослужащим и ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы, установленных Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны", - 1,038;

10) размер индексации ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", - 1,97;

11) размер индексации ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, установленной Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки многодетных семей", - 1,038;

12) размер индексации дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, и ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, установленной Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края", - 1,038;

13) размер индексации дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсменов и тренеров, установленного Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 1,038;

14) размер индексации компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, установленной Законом Ставропольского края "Об образовании", - 1,038.

Статья 11. Долговая политика и государственный долг Ставропольского края

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края на:

1) 1 января 2021 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 30 942 347,24 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей;

2) 1 января 2022 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 30 713 248,24 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей;

3) 1 января 2023 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 30 476 581,24 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2020 год согласно приложению 39 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 40 к настоящему Закону.

В 2020 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 25 272 909,50 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 22000000,00 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2020 году в сумме 983 250,27 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 030 061,72 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 1 101 699,52 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита краевого бюджета, в 2020 году в сумме 14 022,96 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 316,10 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 9 170,28 тыс. рублей.

Статья 12. Лимит инвестиционных налоговых кредитов

Установить лимит инвестиционных налоговых кредитов на 2020 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме не более 100000,00 тыс. рублей.

Статья 13. Бюджетное кредитование в 2020 году

1. Правительство Ставропольского края в 2020 году вправе предоставлять из краевого бюджета бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ставропольского края:

1) если расходы муниципальных образований Ставропольского края (за исключением расходов на увеличение стоимости основных средств и расходов на поддержку организаций производственной сферы) в определенном периоде, в котором предполагается выдача бюджетных кредитов, превышают доходы муниципальных образований Ставропольского края, увеличенные на сумму налоговых льгот, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, и средств, поступивших из источников финансирования дефицита бюджета (далее - временный кассовый разрыв);

2) при необходимости покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края, в сумме 500 000,00 тыс. рублей, в том числе кредитов, выходящих за пределы 2020 года, в сумме 0 рублей.

3. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ставропольского края без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. Бюджетный кредит предоставляется на срок до одного года. Бюджетный кредит, предоставленный на меньший срок, может быть продлен на период, не выходящий за пределы 2020 года.

5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых, а при покрытии расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

6. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ставропольского края при соблюдении ими следующих условий:

1) соответствие объемов и направлений финансирования расходов местного бюджета показателям, утвержденным решением представительного органа муниципального образования Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) (за исключением изменений бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации);

2) наличие в решении представительного органа муниципального образования Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) источников погашения бюджетного кредита и средств на обслуживание муниципального долга в пределах текущего финансового года.

7. Возврат бюджетных кредитов осуществляется муниципальными образованиями Ставропольского края в порядке и сроки, устанавливаемые соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

В случае если предоставленные муниципальным образованиям Ставропольского края бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местным бюджетам из краевого бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местные бюджеты.

8. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Ставропольского края бюджетных кредитов устанавливается Правительством Ставропольского края.

Статья 14. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем в 2020 году

1. Правительство Ставропольского края в 2020 году вправе принимать решения о проведении реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем по бюджетным кредитам на условиях, установленных настоящей статьей, в объеме 50000,00 тыс. рублей.

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем осуществляется путем рассрочки ее уплаты на срок не более трех лет и уплаты процентов в размере 0,1 процента годовых в течение всего срока такой реструктуризации.

3. Рассрочке подлежат неуплаченные муниципальными образованиями Ставропольского края суммы основного долга, процентов и пени (в случае возникновения просроченной задолженности), исчисленные на дату заключения соглашений о реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем.

Статья 15. Особенности использования в 2020 году бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и государственных казенных учреждений Ставропольского края

Органы государственной власти Ставропольского края не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных казенных учреждений Ставропольского края.

Статья 16. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2020 год согласно приложению 41 к настоящему Закону.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



