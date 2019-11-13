Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше

Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на местных правоохранителей.

Инцидент произошел в складском комплексе деревни Садковице. Обнаруженные тела принадлежали мужчинам 28 и 46 лет. Известно, что они проживали на территории, где произошла трагедия.

Как рассказала представитель польской полиции Агата Кравчик, информация о погибших поступила 10 ноября от владельца хранилища, который и обнаружил тела. Сейчас районная прокуратура города Рава Мазовецкая выясняет, как эти украинские граждане попали в помещение с контролируемой бескислородной средой, вход в которую смертельно опасен. Следователи уже допросили свидетелей и оповестили о случившемся посольство Украины.