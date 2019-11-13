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Рубрика: В мире

Трамп продлил режим санкций за распространение оружия массового уничтожения

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие режима санкций в отношении иностранных граждан и стран, которые, по мнению Вашингтона, причастны к распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). Соответствующее заявление во вторник распространил Белый дом.

Фото: AP
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Отмечается, что американский лидер также направил в конгресс уведомление, в котором подчеркивается необходимость продления действия режима ЧП, введенного еще Биллом Клинтоном. По мнению Трампа, распространение оружия массового уничтожения (ядерного, химического и биологического) и средств его доставки "представляет исключительную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - цитирует документ ТАСС.

Еще 14 ноября 1994 года президент США Билл Клинтон подписал указ и ввел в стране режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения ОМУ. Согласно документу, санкции вводятся в отношении иностранцев, которые помогают разрабатывать, производить, хранить или использовать ОМУ. Указ также позволяет налагать рестрикции в отношении стран, которые занимаются разработкой, производством, хранением ОМУ или его использованием.

В мире США Санкции и антисанкции
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