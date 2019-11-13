Ученые выявили новый штамм ВИЧ-инфекции

Впервые с 2000 года обнаружен новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает издание The Wall Street Journal.

ВИЧ-инфицированные люди могут жить полной жизнью, и они не опасны для окружающих. Фото: REUTERS

Новый штамм был у трех жителей Конго, его отнесли к самой распространенной группе М разновидности ВИЧ-1. Штамму присвоен подтип L.

Впервые образцы крови, в которых нашли новый штамм, были взяты в 1983 и 1990 годах. Но для того, чтобы подтвердить существование новой разновидности ВИЧ, нужно было обнаружить его в третий раз. Это и удалось американским ученым.

У нового штамма нет никаких дополнительных биологических свойств, и что главное - нет резистентности к лекарствам, поэтому дополнительной угрозы он не несет, пояснил "РГ - Неделе" замдиректора Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России Герман Шипулин. Лечиться носители "обновленного" вируса будут теми же препаратами, что и остальные пациенты.

"Всего в мире несколько десятков штаммов ВИЧ, и в перспективе будут появляться новые, так как любая инфекция развивается и мутирует. Это естественный процесс", - констатирует он. Выявление нового штамма даст более полную картину того, как развивается вирус, позволит разработать более точные методики диагностики, лечения и профилактики.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, за последние два года (впервые с 2000-х годов) количество новых случаев инфицирования ВИЧ не растет, а за первые 9 месяцев текущего года цифра стала меньше.

Правда, заболевание стало встречаться не только среди наркоманов, но и у благополучных людей. "На первом месте среди причин заражения ВИЧ сейчас в России - гетеросексуальные половые контакты", - сказала она.

Инфекция мутирует, но у нового штамма нет резистентности к лекарствам, дополнительной угрозы он не несет

Сейчас бесплатное лечение от ВИЧ-инфекции в России получают 66 процентов больных, обратившихся к врачам. К концу года минздрав рассчитывает довести цифру до 75 процентов, а в 2020 году - до 90 процентов.

"Антиретровирусная терапия позволяет доживать людям с ВИЧ до старости и при этом быть безопасными для окружающих. В том числе - не передавать инфекцию половым партнерам и детям", - говорит Герман Шипулин.

Более 98% детей, рожденных от матерей, инфицированных ВИЧ, появляются на свет здоровыми, сообщил главный внештатный специалист минздрава Евгений Воронин. Профилактику получают 94-95% беременных женщин с ВИЧ во время беременности и родов и 99% новорожденных от таких матерей. Это позволило добиться того, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку не превышает в России 1,8%.

Тем не менее в России зарегистрировано около десяти тысяч детей с ВИЧ-инфекцией, почти все они состоят на учете центра по профилактике ВИЧ, 95% получают антиретровирусную терапию. Эти дети абсолютно безопасны для окружающих. Вероятность заразиться от них в быту, школе или детском саду практически сводится к нулю. За 25 лет не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования внутри семьи, где есть дети с ВИЧ-инфекцией. Самые распространенные способы заражения ВИЧ у детей почти такие же, как и у взрослых (за исключением передачи от матери ребенку), - через половые акты или через иглы.

При этом в обществе есть фобия, из-за которой дети с ВИЧ часто подвергаются травле в школе, их дискриминируют, пытаются перевести на домашнее образование.

ВИЧ-инфицированные дети могут жить обычной полноценной жизнью, в том числе заниматься спортом и иметь здоровых детей в будущем. Если инфекция выявлена в раннем возрасте и ребенок проходит необходимую терапию, он может прожить такую же жизнь, как и дети без ВИЧ.