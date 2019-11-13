В Большом театре презентовали посвященный 100-летию Вайнберга музыкальный фестиваль

Восьмого декабря исполняется сто лет со дня рождения выдающегося советского композитора польско-еврейского происхождения - Мечислава Вайнберга. Именно ему посвящен всероссийский музыкальный фестиваль "Год Вайнберга", презентация которого прошла в Большом театре России.

"Имя Мечислава Вайнберга - феномен, который сегодня переживает второе рождение, - отметил куратор "Года Вайнберга", главный редактор газеты "Музыкальное обозрение" Андрей Устинов. - Тематика его произведений удивительно широка - ведь сам Вайнберг прошел через горнила многих трагических событий двадцатого столетия, а музыкальный стиль образовался из "ручейков" русской, польской, советской и еврейской культур".

Спустя двадцать пять лет незаслуженного забвения сочинения произведения Вайнберга достаточно часто появляются в концертных и театральных афишах. В Большом и Мариинском театре, в "Новой опере" и в Екатеринбургском театре "Урал Опера Балет" идут его оперы "Идиот" и "Пассажирка".

В рамках "Года Вайнберга" творчество композитора можно услышать на более чем тридцати площадках по всей стране - в концертных залах и консерваториях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Брянска, Смоленска, Перми, Мурманска и многих других городов. Программа удивительно разнообразна и включает в себя как камерные, так и симфонические сочинения Вайнберга: симфонии, инструментальные концерты, вокальные циклы, сонаты, фортепианные произведения и даже музыку к кинофильмам. Среди исполнителей - знаменитые музыканты и лауреаты международных конкурсов, а также такие коллективы, как БСО им. Чайковского, Уральский академический симфонический оркестр и т.д.

Совместно с издательством "Композитор" газета "Музыкальное обозрение" также осуществляет уникальный проект - выпуск полного собрания сочинений Вайнберга: в 2017-2019 годах публикуются первые тринадцать томов, а к 2020 году планируется выпустить еще семь. А в день столетнего юбилея композитора - 8 декабря - в Государственном институте искусствознания в Москве начнется двухдневная Международная научная конференция "Судьба и творчество М.С. Вайнберга. К 100-летию со дня рождения".

Справка "РГ"

Фестиваль "Год Мечислава Вайнберга в России" организуется газетой "Музыкальное обозрение" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт".