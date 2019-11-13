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17.11.2019 00:35
Рубрика: В мире

Не к лицу?

В Японии женщинам запретили на работе носить очки
Текст: Александр Ленин
Российская газета - Неделя № 256(8014)
В Японии некоторые компании запретили своим сотрудницам носить очки. Работодатели настоятельно рекомендовали женской части персонала сделать выбор в пользу контактных линз. Речь идет в первую очередь о занятых в сфере обслуживания - ресторанном бизнесе и косметологии.
Дресс-код в Японии стал еще строже: женщинам не советуют носить очки. Фото: REUTERS Дресс-код в Японии стал еще строже: женщинам не советуют носить очки. Фото: REUTERS
Дресс-код в Японии стал еще строже: женщинам не советуют носить очки. Фото: REUTERS

Страна восходящего солнца известна своим строгим отношением к дресс-коду. В костюме служащего обычно превалируют строгие цвета и нет места для экспрессии. Как правило, для женщин в качестве униформы выступает черный пиджак и юбка, белая блузка, скромная обувь на низком каблуке. Впрочем, к оптике на территории островного государства всегда относились терпимо.

История с запретом на очки получила огласку после сюжета телекомпании Nippon TV о сотруднице ресепшен в отеле. Начальство запретило ей надевать на работу очки. При этом у девушки была аллергия на контактные линзы, что вынудило ее уволиться. В то же время к мужчине на аналогичной должности в очках подобных требований предъявлять не стали.

Фото: Reuters
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Большинство японцев возмутило не столько желание начальства заставить персонал спрятать оправы куда подальше, сколько разделение по гендерному признаку при решении вопроса. Многие из опрошенных журналистами прохожих-девушек не стали скрывать, что не согласны с попыткой ограничить женщин в ношении очков.

В Twitter появилась масса сообщений c хештегом, который переводится с японского как "запрет на очки". "Сначала макияж, потом высокие каблуки, теперь очки", - написала в своем Twitter пользователь Куруми Мори, памятуя о самых разных требованиях японских компаний, которые критически воспринимались среди местных женщин. "Что дальше?" - вопрошает она, намекая, что не за горами запрет на юбки.

В мире Восточная Азия Япония Экономика Работа Занятость
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