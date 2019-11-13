В Японии женщинам запретили на работе носить очки

В Японии некоторые компании запретили своим сотрудницам носить очки. Работодатели настоятельно рекомендовали женской части персонала сделать выбор в пользу контактных линз. Речь идет в первую очередь о занятых в сфере обслуживания - ресторанном бизнесе и косметологии.

Страна восходящего солнца известна своим строгим отношением к дресс-коду. В костюме служащего обычно превалируют строгие цвета и нет места для экспрессии. Как правило, для женщин в качестве униформы выступает черный пиджак и юбка, белая блузка, скромная обувь на низком каблуке. Впрочем, к оптике на территории островного государства всегда относились терпимо.

История с запретом на очки получила огласку после сюжета телекомпании Nippon TV о сотруднице ресепшен в отеле. Начальство запретило ей надевать на работу очки. При этом у девушки была аллергия на контактные линзы, что вынудило ее уволиться. В то же время к мужчине на аналогичной должности в очках подобных требований предъявлять не стали.

Большинство японцев возмутило не столько желание начальства заставить персонал спрятать оправы куда подальше, сколько разделение по гендерному признаку при решении вопроса. Многие из опрошенных журналистами прохожих-девушек не стали скрывать, что не согласны с попыткой ограничить женщин в ношении очков.

В Twitter появилась масса сообщений c хештегом, который переводится с японского как "запрет на очки". "Сначала макияж, потом высокие каблуки, теперь очки", - написала в своем Twitter пользователь Куруми Мори, памятуя о самых разных требованиях японских компаний, которые критически воспринимались среди местных женщин. "Что дальше?" - вопрошает она, намекая, что не за горами запрет на юбки.