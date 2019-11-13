Загитова признана спортсменкой года по версии издания Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала спортсменкой года по версии издания Glamour, сборная по синхронному плаванию признана "Командой года".

В борьбе за титул спортсменки года соперницами Алины Загитовой были пловчиха Юлия Ефимова, легкоатлетка Мария Ласицкене и представительница бокса Светлана Солуянова. По итогам голосования победа досталась Загитовой, сообщает Instagram издания.

"Очень рада выиграть в номинации "Спортсменка года 2019". Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем тем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы", - приводит слова Загитовой Sport24.

Сборная России по синхронному плаванию завоевала приз "Команда года".