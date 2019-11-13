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13 ноября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. N 1417 г. Москва "О внесении изменения в Правила пользования жилыми помещениями"

Дата подписания 7 ноября 2019 г.
Опубликован 13 ноября 2019 г.

Документ является поправкой к

Правила пользования жилыми помещениями

Правительство Российской Федерации постановляет:

Пункт 4 Правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. N 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 5, ст. 546), изложить в следующей редакции:

"4. Жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.".

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев