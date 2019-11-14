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Рубрика: Происшествия

Судья под защитой

СК готов предъявить обвинение тем, кто угрожал судье Мосгорсуда
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8013)
Следственный комитет задержал двух человек, которых подозревают в призывах к экстремистской деятельности в интернете и угрозах убийством судье Мосгорсуда. Один из задержанных уже был судим.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

По версии следствия, убийством угрожал судимый Алексей Вересов 1973 года рождения. На него завели дело по ч. 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ - "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

А "причинить вред" угрожал Сергей Пловец 1978 года рождения. Против него возбудили дело по другой уголовной статье - 296-й "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования". Следствие готово в ближайшее время задержанным предъявить обвинение.

Фото: iStock
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- Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия, - заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Имя судьи, в чей адрес поступали угрозы, не называется.

У судей не только в нашей стране, но и во всем мире - особый правовой статус. Это не только повышенная зарплата за тяжелую работу, но и дополнительные правовые гарантии безопасности. Именно на государстве лежит обязанность обеспечить безопасность судейского корпуса. ООН даже приняла специальную резолюцию, в которой подчеркивается, что государственная защита судей - это необходимое условие функционирования вообще всей судебной системы.

Но, несмотря на все гарантии людям в мантии, принятые на самом высоком международном уровне, профессия судьи остается не только ответственной, но и опасной.

Мало кто знает, что только в этом году почти два десятка судей жили и работали под государственной защитой.

А в прошлом году к обеспечению безопасности на громких уголовных процессах в отечественных судах пришлось привлекать группы быстрого реагирования больше семисот раз из-за угроз участникам процессов, и в первую очередь - судьям.

А в этом еще незавершившемся году таких случаев было уже около тысячи.

Самое громкое преступление последних лет - это убийство в Москве в 2010 году федерального судьи Эдуарда Чувашова. Его расстреляли из нагана, когда он выходил из своей квартиры. Следствие сразу связало преступление с профессиональной деятельностью убитого. Судья рассматривал самые сложные дела.

Чуть меньше года понадобилось следствию, чтобы поймать подозреваемого. Он оказался не один. Судью убили члены радикальной националистической группы.

Несмотря на все гарантии людям в мантии, принятые на самом высоком международном уровне, профессия судьи остается опасной

Эдуард Чувашов вынес приговор банде малолетних наци-скинхедов. После этого за судьей началась слежка.

В том же году от рук убийц погиб дагестанский мировой судья Абдурахман Гамзатов. Спустя буквально дни в Махачкале в служебной машине обнаружили тело председателя Унцукульского районного суда Магомеда Хасбулатова. Ему выстрелили в висок.

Через месяц в Москве было совершено покушение на главу управления судебного департамента при Верховном суде по Московской области Валерия Кузьмича.

Фото: iStock
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Последующие годы оказались такими же трудными. В Саратове напали на судью областного суда Татьяну Шмаленко прямо у подъезда ее дома. А в Краснодаре напали на председателя Ленинского районного суда Геннадия Вдовиченко. Преступники установили взрывное устройство на обочине дороги, по которой ехал краснодарский судья.

Опять в Махачкале у дома председателя городского суда Хасавюрта Омара Омарова произошел взрыв.

Пострадали его жена и маленький внук.

В суде Тамбова подсудимый с ножом набросился на двух судей. Председательствующего судью пырнул ножом в живот и руку, другого судью - в руку.

В Ростовской области был убит председатель Мясниковского районного суда области Самвел Манукян. Его убили дома преступники в масках.

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