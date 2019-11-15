В Федеральной нотариальной палате сообщили "РГ" о том, что благодаря электронным системам нотариусы гораздо чаще стали предотвращать мошеннические действия. Самая распространенная уловка мошенников: подделать доверенность и прийти с ней к нотариусу.

Как сообщается, в крупных городах поддельные доверенности составляют от 55 до 65 процентов от общего числа подделок, выявляемых нотариусами. Прежде всего, аферисты стараются подделать доверенности на совершение каких-либо действий с недвижимостью.

От 15 до 20 процентов от общего объема подделок составляют нотариально удостоверенные переводы (переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика). Это могут быть, например, документы об образовании, переводы паспортов с искаженными данными. От 10 до 15 процентов выявляемых нотариусами поддельных документов приходится на завещания, договоры купли-продажи и другое.

Проблема аферистов в том, что подделывать нотариальные документы сегодня совершенно бесполезно. "Сегодня подделка нотариального документа не имеет вообще никакого смысла и не приносит ожидаемых преступниками результатов", - пояснил член комиссии по методической работе Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин. Развитие электронного нотариата, основой которой является Единая информационная система, и все цифровые возможности нотариата России позволяют без труда и практически моментально проверить любой нотариальный документ и убедиться в его подлинности.

Доступ к системе имеют все нотариусы РФ, а благодаря тому, что ЕИС нотариата входит в систему межведомственного электронного взаимодействия, представителям государственных и муниципальных органов достаточно сделать онлайн-запрос, чтобы выявить факт подделки. Кроме того, проверить предъявленную доверенность может любой гражданин по открытой базе данных нотариата. Для этого надо будет ввести реквизиты документы в реестр, и система покажет, есть ли в базе такой документ. Самого текста доверенности в открытых реестрах нет, так как эта информация не является публичной.

Правда, иногда продолжают всплывать случаи мошеннических действий с поддельными документами 10-15-летней давности. В то время еще не существовало цифровой системы защиты нотариальных данных, позволяющей нотариусам или государственным органам оперативно проверить подлинность документа. Подобные случаи до сих пор выявляются, и по ним, конечно же, проводятся следственные действия.

Тем не менее, тот факт, что мошенники не опускают руки, еще раз подтверждает, что участие нотариуса в сделках с недвижимым имуществом необходимо, полагают эксперты. Потеря жилья, зачастую, единственного - настоящий удар для любого человека. Любая сделка с недвижимостью, оформленная без участия нотариуса, не дает гарантий ее законности и прозрачности. Поэтому сегодня граждане, продавая или покупая жилье, все чаще идут к нотариусу. Многих это спасает.

Например, недавно предотвратила преступление петербургский нотариус, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Договор купли-продажи недвижимости, который ей представили, вызвал у нее подозрения. Профессиональная интуиция ее не подвела.

"Я связалась с нотариусом, чья подпись якобы стояла на представленных мне документах. Он сообщил, что подобных бумаг не составлял и не подписывал, и, скорее всего, речь идет о подделке", рассказывает Мария Терехова. Аферисты планировали использовать ее, чтобы удостоверить и направить поддельные документы в Росреестр. Если бы их план удался, то владельцы двух объектов недвижимости лишились бы своей собственности. Но подделка была разоблачена, и нотариус обратилась в правоохранительные органы.

Полиция планировала арестовать мошенников в тот момент, когда они придут за документами. Однако что-то спугнуло преступников, и в нотариальной конторе в назначенное время они не появились. Как и положено в таких случаях, нотариус уведомила о случившемся Росреестр, чтобы не допустить регистрации прав по этим документам. Все нотариусы города были оповещены о том, что теперь мошенники могут попытаться провернуть порочную сделку, обратившись в другую нотариальную контору Санкт-Петербурга. Так и произошло.

"Нотариус не только удостоверяет сделку - он обязательно проверяет ее законность. А когда бумаги вызывают малейшее подозрение, проверка становится еще пристрастнее", подчеркивает Мария Терехова.

В обязанности нотариуса входит правовая экспертиза сделки, он убеждается в дееспособности сторон и в том, что воля участников сделки соответствует их волеизъявлению, проводит беседу и в обязательном порядке зачитывает заключаемый договор вслух и удостоверяется в том, что стороны понимают все правовые последствия сделки. Сам процесс оформления сделки фиксируется на видео. Если впоследствии нотариальную сделку попытаются оспорить в суде, такая запись снимет все вопросы о том, что говорила каждая из сторон, в каком состоянии находилась, и насколько четко выполнил свои обязанности нотариус.

Также стоит иметь в виду, что в отличие от договора в простой письменной форме нотариальный документ наделен статусом повышенной доказательственной силы, то есть для суда печать нотариуса - весомый аргумент в пользу юридической чистоты и законности сделки. Если же нотариус допустит ошибку, то компенсирует ущерб пострадавшей стороне.