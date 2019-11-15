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15.11.2019 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой шесть человек пострадали в ДТП с легковушкой на летней резине

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области в результате столкновения двух легковых автомобилей шесть человек получили травмы. Предварительно, авария могла случиться из-за летних шин, рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Сообщение об аварии на 175 километре автодороги Тула - Михайлов - Рязань поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по региону в 9:05. По сообщению МЧС, столкнулись Lada Priora и Daewoo Nexia. На место были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

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По предварительным данным, 56-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он сразу же столкнулся с Daewoo Nexia. Возможной причиной того, что водитель не удержал машину, называется "летняя, совершенно лысая резина".

В аварии получили травмы водитель и пассажир отечественной машины, причем, состояние водителя оценивается медиками, как тяжелое. Также травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира Daewoo Nexia. Все пострадавшие госпитализированы.

Для ликвидации последствий аварии от МЧС привлекались три человека и единица техники.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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