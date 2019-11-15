Под Владимиром дети пострадали в ДТП со школьным автобусом

Во Владимирской области школьный автобус попал в ДТП. В аварии пострадали девять человек, сообщает региональное УМВД.

Авария произошла в 9.15 на 65 километре дороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума в деревне Курлово. По предварительной информации, водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в шедший в попутном направлении микроавтобус "Газель", в котором находились трое вхрослых и восемь детей.

Оба автомобиля съехали в кювет, "Газель" опрокинулась.

- За медицинской помощью обратились девять пассажиров микроавтобуса: один взрослый и все восемь детей. Четверо из них госпитализированы, - рассказали полицейские.

Обстоятельства ДТП выясняются.