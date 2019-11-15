СК начал проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

Обстоятельства столкновения двух самолетов в столичном аэропорту Шереметьево будут выясняться во время доследственной проверки. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

В аэропорт уже прибыла следственная группа. Сотрудники СК опрашивают очевидцев и изучают документацию. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела.

Напомним, что утром 15 ноября Airbus, прилетевший из Минска, во время руления на стоянку задел другой самолет. Пассажиры белорусского рейса и члены экипажа не пострадали. Воздушные суда соприкоснулись крыльями, серьезных повреждений нет. Тем не менее, инцидент будет тщательно расследован.