Зачем в московской полиции служат 200 лошадей

Уже несколько веков верными друзьями и помощниками московских полицейских служат лошади - сегодня они помогают патрулировать большие парки и охранять массовые мероприятия, а в старину использовались еще и как транспорт. Однако в отличие от других городов в Москве появление автомобилей и огнестрельного оружия не привело к закрытию конной полиции, а напротив, сделало ее одним из самых популярных подразделений. Чтобы понять, почему так произошло, корреспондент "РГ" отправился на базу 1-го оперативного полка столичной полиции.





Выстрелы на манеже

Именно в этом полку несут службу более 200 лошадей, поделенных на два кавалерийских батальона. Их места базирования распределены по городу, чаще всего они расположены возле крупных парков, которые патрулирует конная полиция. Но самое большое подразделение почти в центре - на улице Викторенко.

Во время нашего визита туда в крытом манеже проходит тренировка - около десятка полицейских верхом скачут по песку, то размахивая кавалерийскими шашками над головами коней, то перепрыгивая через препятствия, то стреляя из автомата Калашникова. Грохот от выстрелов в помещении разносится такой, что хочется присесть и зажмуриться, но лошадей, похоже, это совершенно не смущает.

Дальше - больше. Автомат в руках полицейских сменяется дымовой шашкой - помещение заволакивает едким дымом, а на ярко-красное свечение получается смотреть не дольше секунды. Но лошади снова демонстрируют спокойствие - такое ощущение, что им даже скучно. "Так и должно быть, - объясняет полицейский-кавалерист Наталья Романова. - Такие тренировки лошади и их наездники проходят постоянно, чтобы в реальной обстановке не испугаться шума, вспышки, толпы, дыма и других вещей, которые возможны на службе". Сама Наталья работает в паре со своей лошадью по кличке Дым, но также тренирует и молодых лошадей.

Экзамен для служебной лошади

Интересно, что за любой лошадью закреплен конкретный сотрудник полиции - вместе служить они могут многие годы, став настоящими напарниками. Командир 1-го кавалерийского батальона Сергей Сибирев говорит, что каждый кавалерист не только служит и тренируется со своей лошадью, но и ухаживает за ней. С ухода как раз начинается рабочий день в конной полиции - с утра дается час, чтобы убрать денник и почистить лошадь специальной щеткой от грязи и пыли. Зимой нужно еще и подготовить противоскользящие шипы для подков и специальные накидки. На это выделяют дополнительные полчаса.

Кавалеристами редко становятся полицейские из других подразделений - чаще приходят люди, которые с самого начала хотят работать с лошадьми. "Получается не у всех, - признается инструктор по кавалерийской подготовке Любовь Бычкова. - Обычно около двух процентов претендентов не проходят испытания, но остальные остаются работать надолго. Обучение начинаем с самых азов, с правил подхода к лошади. А в целом учеба длится 3-6 месяцев".

Лошади на службу попадают молодыми - в возрасте 3-4 лет их покупают на фермах и конезаводах в разных концах страны, после чего целый год тренируют. В конце предстоит экзамен, где полученные навыки и поведение лошади оценивает комиссия. Если зачет получить не удается, то лошадь направляют на дополнительные тренировки, которые могут длиться до полугода. Полицейские лошади, кстати, вполне могут участвовать в показательных выступлениях и красочном разводе караулов - их учат выполнять самые разные команды. Благодаря этому животным легче работать в сложных условиях, к тому же так нарабатывается слаженность действий между кавалеристом и лошадью.

На обед - мел

Отдельный штат специалистов в конной полиции следит за здоровьем подопечных лошадей - они регулярно проходят медосмотры, при необходимости их могут даже определить в карантин, для этого в батальоне есть отделение ветеринарной службы. Животных сюда периодически приводят в солярий - инфракрасные лучи помогают бороться с болезнями суставов и мышц, к тому же восполняют недостаток витамина D.

Внимательно следят и за питанием лошадей. Кормить их положено трижды в день ровно по часам - в 5:00, 13:00 и 21:00. В общей сложности ежедневно каждой лошади полагается 7 килограммов овса, 9 кило сена, а также 25 граммов соли и 15 граммов мела. Соль-лизунец и мел нужны в качестве источника кальция и других полезных веществ.

"Сначала лошадям всегда дают сено и только после овес, как более тяжелую пищу, - говорит Сергей Сибирев. - А скакунам, вернувшимся с тренировки или службы, зерно и вовсе положено только после 1-2 часового отдыха".

Подразделение привлекают на важные мероприятия вроде Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу и других. Для перевозки коней в батальоне есть мощные джипы, к которым присоединяется специальный прицеп - в один помещается сразу несколько коней, причем у каждого свое импровизированное "купе".

А в самой Москве незаменимость лошадей объясняется тем, что верхом куда проще патрулировать огромные парки и охранять публичные мероприятия, в которых могут участвовать сотни тысяч людей.