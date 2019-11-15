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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Приморья начала проверку видео с пьяными сотрудниками ДПС

Текст: Ольга Журман
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Проверку размещенной в интернете видеозаписи, на которой сотрудники в форме Госавтоинспекции находятся в одном из магазинов, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, начали сотрудники МВД России по городу Артему и краевого ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Фото: iStock
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В Сети появилась видеозапись, сделанная в одном из продуктовых магазинов Артема, автор которой объясняет, что снимает сотрудников полиции в форме ДПС у машины на парковке магазина и говорит, что они "еле на ногах" стоят. Один из мужчин пытается купить шоколадное яйцо, но не может толком ничего объяснить.

Уже установлены личности участников видеосъемки. На время проведения проверки сотрудники роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Все оргвыводы будут сделаны после окончания проверки. Не исключено, что полицейские могут быть уволены из системы МВД по отрицательным мотивам.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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