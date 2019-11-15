Пермячка отсудила 500 тысяч рублей за сломанную на скользкой улице ногу

Жительница города Оса в Пермском крае отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей за переломанные кости. Об этом сообщили в Пермском краевом суде.

Весной этого года женщина поскользнулась возле дома №46 по улице Комсомольской в Осе. Встать самостоятельно она не смогла, ее увезли в больницу на "скорой". Выяснилось, что у потерпевшей переломы шейки левого бедра и левого плеча. После операций женщина длительное время находилась на больничном.

После выздоровления потерпевшая обратилась с иском в суд в отношении УК "Домовой-Групп", которая обязана очищать улицу ото льда в том месте, где произошел несчастный случай.

Суд Осинского района вынес решение взыскать с УК 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины. Краевой суд оставил этот вердикт без изменения, и решение вступило в законную силу.