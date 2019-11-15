В Кирове пропала 16-летняя девушка

В Кирове начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней, сообщило в пятницу СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 16-летняя девушка вышла из своего дома 13 ноября около 11 часов, и с тех пор о ней ничего не известно. Сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение девушки и причины ее пропажи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Опубликованы приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза серо-голубые.