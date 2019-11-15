Житель Башкирии лишился почти 1,5 миллиона рублей из-за лжеброкера

В Башкирии 41-летний житель Калтасинского района стал жертвой мошенника, обещавшего помочь ему заработать на бирже. Мужчину обманули почти на 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, у потерпевшего был небольшой опыт игры на бирже. Когда ему позвонил мужчина, представившийся работником электронной торговой платформы, и предложил свои услуги по грамотной биржевой торговле, сельчанин согласился и подписал электронный договор с незнакомцем. По словам пострадавшего, его подкупил факт, что звонок поступил с номера, который якобы зарегистрирован на финансовую организацию в Лондоне.

Вначале житель Калтасинского района положил на специальный электронный счет 150 тысяч рублей. Когда электронный кошелек пополнился несколькими тысячами долларов, сельчанин легко согласился на дальнейшую "игру по-крупному". Он взял кредиты в двух банках на общую сумму в один миллион триста тысяч рублей и положил эти деньги на свой электронный счет.

Сомнения у новоиспеченного трейдера появились, когда он не смог вывести со своего счета часть прибыли. Его "помощник" сообщил, что это временные трудности, а через несколько дней сельчанин обнаружил, что счет пуст, а телефон брокера больше не отвечает.

Отдела МВД России по Калтасинскому району возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.