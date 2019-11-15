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15.11.2019 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье по вине медиков пять человек заразились ВИЧ

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
В Ставропольском крае халатность медицинского персонала привела к тому, что пять человек заразились ВИЧ. Произошло это из-за многократного использования одноразового шприца, говорится в материалах судебного решения Буденновского городского суда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инцидент произошел в июле прошлого года в краевом центре специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске. Как выяснилось, одноразовый медицинский шприц сначала использовали для больного ВИЧ, а потом еще нескольким пациентом.

"Причинами заражения ВИЧ-инфекцией явилось несоблюдение медицинскими сестрами инфекционного отделения требований эпидемиологической безопасности при проведении медицинских манипуляций", - говорится в решении суда.

Фото: iStock
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В итоге, по данным регионального минздрава, заразились сразу пять пациентов, трое из них - несовершеннолетние. Один из пострадавших обратился в суд с требованием компенсировать моральный и материальный вред здоровью. Его иск суд удовлетворил частично и обязал медучреждение выплатить 300 тысяч рублей.

Главный врач медучреждения, где произошел инцидент, Рустам Есенакаев от комментариев отказался, но заявил, что последствия этого случая стали поводов для внутренней проверки. "Ситуацию эту разбирали, ее никто не скрывает", - сказал он.

В министерстве здравоохранения Ставропольского края "РГ" сообщили, что совместно с Роспотребнадзором провели собственное расследование.

- Был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований. По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица, - говорится в сообщении краевого минздрава.

Также пострадавшим пациентам назначено лечение, им оказывается всяческое содействие, отметили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Халатность врачей
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