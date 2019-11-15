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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР спасли альпиниста, сорвавшегося с горы из-за камнепада

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ставропольском крае полицейские эвакуировали кубанского альпиниста, сорвавшегося из-за камнепада в горах с высоты более трех километров и получившего серьезные травмы.

- Сотрудники отряда специального назначения "Гром" УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю спасли альпиниста из Краснодарского края, сорвавшегося при восхождении на перевал Кара-Джаш, - сообщается на сайте ГУ МВД России по региону. - Полицейские принимали участие в десятидневных краевых квалификационных соревнованиях по альпинизму "Золотая осень-2019", которые проходили в Карачаево-Черкесской Республике.

Фото: iStock
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Из-за камнепада, который на третий день соревнований произошел в высокогорном районе поселка Архыз, при восхождении по своему маршруту сорвались двое участников, один из которых получил серьезные травмы и не мог самостоятельно двигаться - у него был перелом пяточной кости, разрыв связок и повреждение плеча.

Четверо сотрудников полиции, соорудив из подручных средств носилки, в сложных условиях горной местности пять часов спускали пострадавшего на высоту около километра в медучреждение. Сейчас жизни и здоровью спортсмена угрозы нет.

Альпинист был спасен благодаря профессионализму и оперативности сотрудников полиции, а также их грамотным и решительным действиям, проявленным в экстремальной ситуации, отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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