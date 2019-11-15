В Петербурге раскрыли группировку, развозившую наркотики на такси

Полиция Петербурга накрыла нарколабораторию, где производился амфетамин. Члены группировки развозили наркотики на такси.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, машина была взята в аренду. В салоне были обнаружены 47 свертков, в трех из них, как показала экспертиза, находится амфетамин общим весом 2,74 грамма. Остальные свертки сейчас исследуются.

Задержаны три человека. В их квартирах найдены реактивы, техника и упаковочный материал.

По данным "Интерфакса", арендованный автомобиль принадлежал одному из сервисов такси. Сама продажа наркотиков шла через интернет. Покупатели забирали амфетамин не в такси, а находили закладки по меткам, которые оставляли продавцы.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, на время следствия они арестованы.