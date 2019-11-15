На Кубани завели дело после ЧП на заводе, где сорвало скальп женщине

Следственный отдел по Армавиру краевого СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) из-за "механической ампутации кожного покрова головы работницы".

По версии следствия, около 8.00 13 октября этого года в одном из цехов предприятия города по производству бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 35-летняя местная жительница, завершив работу, приступила к уборке станка по обандероливанию туалетной бумаги. Наклонившись над движущимися частями оборудования, ее волосы намотались на движущийся вал и сорвался скальп. Причина - допущенные нарушения требований охраны труда.

Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.