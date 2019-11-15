В Астрахани вынесли приговор экс-министру ЖКХ

Бывший министр строительства и ЖКХ Астраханской области признан виновным в превышении должностных полномочий.

- Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2017 годы чиновник незаконно предоставлял Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области бюджетные деньги для оплаты услуг коммерческой организации "Социальные гарантии", - рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК по Астраханской области Андрей Хегай. - Это нарушает статьи Жилищного кодекса РФ и региональных законодательных актов.

В итоге более 28 миллионов рублей из бюджета Астраханской области были использованы незаконно.

Приговором Кировского районного суда экс-министру назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года.