В Симферопольском районе пожар уничтожил 52 гектара леса

В Крыму площадь лесного пожара в урочище Курлюк-Баш Перевальненского лесоохотничьего хозяйства достигла 52 гектаров. Вместе с тем пожарным и лесничим удалось локализовать распространение огня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

В сложной труднопроходимой местности пожар продолжают тушить почти 500 человек и 78 единиц техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200 и специализированные вертолеты Ми-8. За три часа работы авиации МЧС России в очаг пожара сброшено более 120 кубометров воды, набранной в Симферопольском водохранилище.

В МЧС напомнили, что из-за разрастания площади возгорания принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района. При этом никакой угрозы жизни и здоровью людей нет, жертв и пострадавших также нет. Пожар начался накануне днем, и его тушение затрудняли сильный порывистый ветер и сложный рельеф.