В Сочи лесной пожар охватил нацпарк

В Сочи природный пожар распространился на территорию национального парка, в охраняемой зоне которого обитают краснокнижные животные.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов, площадь лесных пожаров в регионе за сутки увеличилась почти в два раза - с 32,7 га до 63,9. Лесной пожар не удается потушить уже вторую неделю.

По мнению чиновников, пожары возникают по вине местных жителей.

Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Заповедник расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. На территории охраняемых зон обитают краснокнижные животные, можно увидеть находящиеся на грани исчезновения растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

Напомним, лесные пожары начались 7 ноября в Северском районе Краснодарского края.

Также, по сообщению пресс-службы администрации Сочи, в Лазаревском районе, западнее села Наджиго, горит участок лесного массива площадью примерно 6 га. Огонь перекинулся из Туапсинского района. Пожар происходит в труднодоступном месте. В тушении участвуют около 50 человек - сотрудники МЧС России, муниципальной службы спасения, представители казачества и лесники. Планируется использование десяти единиц техники, в том числе повышенной проходимости и вертолет МИ-8 со сбрасывающим устройством. Сегодня с воздуха уже произведено 28 сбросов.

- Сегодня по всему краю сложная пожарная ситуация, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Наш лесной фонд горит в разных районах Кубани. Огонь дошел и до Сочи. Жителям ближайших сел и аулов ничто не угрожает, все службы городские приведены в готовность.

Авиация будет работать до полной ликвидации очага возгорания. При необходимости силы и средства для ликвидации ЧС будут увеличены.