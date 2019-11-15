Жителя Сочи осудили за многомиллионное уклонение от налогов

В Сочи 57-летнего мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевого СК.

Установлено, что с 2009 года обвиняемый был единственным учредителем и гендиректором фирмы, занимающейся строительством жилых и нежилых помещений. С января 2011-го по апрель 2013 года фигурант представил главному бухгалтеру заведомо ложные документы, которые внесли в налоговую декларацию.

Таким образом мужчина уклонился от уплаты в бюджет налогов на общую сумму свыше 23,2 миллиона рублей.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.