В Кургане ребенок получил поражение мозга из-за неверного диагноза

Следственный комитет Курганской области возбудил уголовного дело после появления в СМИ публикаций о халатности врачей, поставивших неправильный диагноз ребенку.

По данным следствия, врачи детской поликлиники и инфекционной больницы не смогли точно диагностировать четырехлетнему пациенту заболевание и лечили его совсем от другого недуга. Из-за того, что тактика лечения была неверной, ребенку стало хуже: в результате имеющегося заболевания у него оказался поражен мозг.

Обстоятельства устанавливаются в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность".

"Опрошены родители мальчика, медики, которые наблюдали и лечили ребенка, изъята документация для установления степени вреда здоровья, причинного пациенту и назначена судмедэкспертиза", - сообщили в пресс-службе регионального СК.