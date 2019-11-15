Замглавы федерации бокса Московской области арестован по уголовному делу

Замруководителя Федерации бокса Московской области Руслан Маматкулов арестован Пресненским судом Москвы. Спортивного функционера обвиняют в похищении человека и вымогательстве.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия в виде заключения под стражу Маматкулова до 12 января 2020 года", - приводит ТАСС слова судьи Александры Авдотьиной.

Речь идет о том же уголовном деле, по которому проходит известный боец ММА Дмитрий Сосновский, а также несколько членов так называемой Солнцевской группировки. Маматкулов, по версии следствия, участвовал в вымогательстве 390 тысяч рублей и незаконном лишении свободы предпринимателя Станислава Митрофанова.

Как заявил Маматкулов в суде, Митрофанов имеет совместный бизнес с ним и другими обвиняемыми. "В случае нашего длительного отсутствия он станет единственным владельцем этого бизнеса", - отметил подсудимый.

Следствие настаивало на аресте спортивного чиновника, поскольку считало, что он может скрыться или угрожать свидетелям и потерпевшему. Кроме того, он ранее был судим. Впрочем, защита заявила о погашении судимости.