Англичанам предложили съездить в алкотур по Северной Корее

Со следующего года жители Великобритании смогут посетить КНДР по программе так называемых алкотуров - поездок, в ходе которых особый упор делается на посещение питейных заведений и дегустацию алкогольных напитков другой страны. Об этом сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на СМИ Великобритании.

Соответствующие туры уже стала продавать туристическая компания "Смайлинг Грейп Адвенче Тур". Первая поездка должна начаться с 17 марта следующего года. Участники будут заезжать в Северную Корею через приграничный с КНДР город Даньдун и будет находиться в Стране чучхе в течение шести дней. Стоимость такого алкотура составит 1295 фунтов-стерлингов, куда не входит включена дорога из Великобритании до Китая.

Согласно предложенной программе, основной упор будет сделан на "изучение" баров Пхеньяна. Запланировано посещение пяти самых известных баров и винных ресторанов КНДР, а также дипломатический клуб Пхеньяна и центр для игры в боулинг.

По словам представителя компании "Смайлинг Грейп Адвенче Тур" Мэта Эллиса, посещение питейных заведений "представляет собой хороший способ хорошо познакомиться с культурой и жизнью людей в Северной Корее".

Он отметил, что в КНДР очень развито производство пива, что наверняка привлечет британцев, которые являются большими любителями этого напитка. Туристы смогут посетить северокорейские пивоварни, а также одно из предприятий по изготовлению вина, проведя на месте дегустацию всех напитков.