Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров, составляемый агентством Bloomberg. А глава Amazon Джефф Безос опустился на второе место. Его состояние - 109 миллиардов долларов, а у Гейтса на миллиард больше, пишет ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Microsoft в течение 10 лет будет заниматься созданием инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США. Заказ должна была получить Amazon, но в последний момент Пентагон передумал. Акции компании Безоса, которая в связи с этим потеряла 10 миллиардов долларов, упали на 2 процента.