Для бюджетников предложили определить зарплатный минимум

Месячная зарплата бюджетника не должна быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Такую планку предложили установить авторы законопроекта, внесенного в Госдуму.

С инициативой выступили законодатели из республики Северная Осетия - Алания.

Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, речь идет о прожиточном минимуме, который установлен в регионе, где трудится работник бюджетной сферы.

Нововведения в случае принятия законопроекта затронут медработников, педагогов, а также представителей сферы культуры, которые работают в государственных и муниципальных учреждениях.

В качестве источника расходов на повышение зарплат бюджетникам предлагается использовать доходы бюджетов, которые увеличатся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

Принять документ предлагается оперативно, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке указано, что законопроект создан в развитие положений Указа президента РФ от 7 мая 2012 года. В указе поручено поднять средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до ста процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников - до двухсот.

- Законопроектом устанавливается дополнительная гарантия в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, - считают авторы.