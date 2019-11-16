Россия и Южная Корея обменяются годами культурных мероприятий

Два ближайших года объявлены "годами взаимных культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея". Об этом официально заявили в министерстве культуры и спорта Южной Кореи.

"Россия является ключевой страной в реализуемой нами "северной политике". РФ оказывает большое культурное влияние на соседние страны и является государством с огромным культурным наследием. В целях развития обменов в самых разных сферах, включая культуру, кино, музыку, мы приняли решение провозгласить 2020 и 2021 "годами взаимных культурных обменов между РК и РФ". Надеемся, что это позволит укрепить дружественные отношения и расширить двусторонний культурный багаж", - говорится в заявлении южнокорейского ведомства. Министр культуры Республики Корея Пак Ян У также выразил надежду, что два года обменов позволят корейцам и россиянам еще лучше узнать культурное наследие друг друга.

Напомним, что в следующем году Россия и Республика Корея будут отмечать 30-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом. К этому событию обе стороны готовят обширную программу торжественных, культурных и праздничных мероприятий.