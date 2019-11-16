Из галереи в Лондоне попытались украсть картины Рембрандта

Неизвестные злоумышленники попытались похитить из Даличской картинной галереи в Лондоне две картины Рембрандта, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

Как сообщила газета Evening Standart, кражу удалось предотвратить благодаря действиям полицейских, оперативно прибывших в галерею. Инцидент произошел в ночь на 14 ноября. В галерее сработала сигнализация, и уже спустя несколько минут туда прибыли офицеры полиции.

Двум преступникам к тому моменту удалось снять картины из рамок. Один из офицеров погнался за похитителями, однако они прыснули в лицо стражу порядка неизвестное вещество и скрылись с места преступления. Сотрудник полиции не получил серьезных травм и позже обнаружил одну из картин. Второе полотно Рембрандта было найдено в другом конце галереи с помощью сотрудников местной службы безопасности.

Сейчас картины находятся под круглосуточной охраной. Полиция ведет поиск злоумышленников. По словам представителя местной полиции Джейсона Барбера, "это была дерзкая попытка взлома, и она была четко спланирована заранее".

На выставке представлено 35 работ голландского художника, а также картины, предоставленные в аренду Лувром и амстердамским Рейксмузеумом.