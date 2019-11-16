Катаны, кастеты, пистолеты: что находят у пассажиров метро

С начала года служба безопасности метро нашла у пассажиров более 300 тысяч запрещенных предметов.

"Встречались нам и кастеты, и японские катаны, - рассказал "РГ" замначальника отдела транспортной безопасности подземки Александр Якушин. - В прошлом году даже "Муху" обнаружили - отстрелянный противотанковый гранатомет".

Должно быть, каждого из нас хотя бы раз останавливали сотрудники транспортной безопасности на входе в подземку. Сразу задумываешься: неужели я такой подозрительный? На какого-то типа в ориентировках похож? Почему остановили меня, а вот тот амбал-бородач прошел?

Вам покажется удивительным, но досмотр в метро проходят абсолютно все. Просто не все это замечают. "Сразу при входе стоят датчики, чувствительные к радиационному излучению, - поделился Якушин. - Он срабатывает - и мы сразу видим фотографию пассажира, на которого прибор обратил внимание. Мы сразу приглашаем человека на досмотр". Именно приглашают: каждый имеет право отказаться от этой процедуры. Правда, тогда, по правилам метро, он не сможет пройти в подземку. "Никакого радиационного опасного багажа мы еще не находили", - объясняет Александр Якушин.

Дальше мы все проходим через рамки металлодетектора. В метро "Проспект Мира" корреспонденты "РГ" посмотрели на этот процесс с точки досмотра. Инспекторы слышат характерный звуковой сигнал и видят красный индикатор. "Это значит, у пассажира с собой что-то металлическое, - отметил Якушин. - Тогда уже приглашаем его к рентген-аппарату". Сканер показывает нашу сумку в трех проекциях. Хотя, справедливости ради, опознать "запрещенку" по этим кадрам не всегда возможно. А инспекторы довольно ловко опознают в продолговатых предметах ножи. "Случалось, мы так и кастеты находили, - вспоминают работники метро. - А пассажир в ответ жмет плечами. Ну и что, мол? Всю жизнь с собой ношу - никто и слова не говорит". Между тем, это частный случай незаконного оборота оружия. Владельцу кистеня придется объяснятся с полицейскими.

"Был случай - мужчина пришел в метро с гранатометом, - огорошил нас Александр Якушин. - Увесистая такая "Муха" противотанковая, как ее не опознать?" Естественно, позвали полицию. Провели экспертизу и выяснили, что криминала в действиях мужчины нет. Максимум, уголовно не наказуемое сумасбродство. "Муха" была уже отстреленная, по сути - просто большая гильза, не несущая опасности.

Кстати, все ли мы знаем, с чем нельзя заходить в метро? С "Мухами" да катанами - понятно, но есть и другие ограничения. Например, под запретом громоздкий багаж, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте превышает 150 см. Нельзя также проносить лыжи, коньки и острый садовый инструмент с открытыми острыми частями - все это нужно упаковывать, если хочешь ехать в метро. Не пустят за турникет и с велосипедом, который нельзя сложить. А также с животными и птицами без специальных контейнеров.

"Еще несколько лет назад пассажиры возмущались, когда им предлагали пройти досмотр, - делится Александр Якушин. - Мол, на каком основании, я - коренной москвич, проверяйте, вон, понаехавших... Трудно было изменить установку людей. В аэропортах ведь никто не ругается на долгие осмотры? А тут-то все спешат, время до секунды порой рассчитано". Но постепенно, отмечают работники метро, отношение горожан к этим проверкам изменилось - сейчас уже почти никто не выплескивает недовольство.

Тем более эти проверки - не какая-то профанация, а реальная защита от правонарушений. Как отмечают в пресс-службе метро, с 2015 года количество уголовных правонарушений в метро снизилось в 2 раза, а административных - в 2,2 раза.