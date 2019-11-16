Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Ким Чен Ын во время учений ВВС и ПВО в аэропрту Вонсана, 15 ноября 2019 г. Фото: REUTERS/KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и ПВО страны. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В Северной Корее подобные учения проходят в виде соревнований между подразделениями. После окончания "матча" Ким Чен Ын встретился с участниками демонстрационных полетов и выразил "огромное удовлетворение" работой пилотов, которые продемонстрировали "непобедимую мощь" летного корпуса, пишет РИА Новости.

Выступая перед военнослужащими, лидер КНДР подчеркнул, что его летчики должны быть готовы при любых обстоятельствах противостоять вооруженным с головы до пят противникам. По словам Ким Чен Ына, не техническое превосходство определяет победу войск, а то, с какой идеей и ради чего они сражаются.

Напомним, накануне исследовательская группа 38 North при американском университете имени Джонса Хопкинса, занимающаяся сбором информации о Северной Корее, сообщила о концентрации боевых самолетов в аэропорту города Вонсан. Об этом свидетельствуют снимки космической разведки. Американские эксперты предположили, что в Вонсане идет подготовка к проведению крупного смотра ВВС.